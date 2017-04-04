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Катастрофа MH17: Bellingcat нашли украинский "Бук"
05.04.2017 13:13 — Новости Мира | Tut.by
Эксперты из
Как утверждают эксперты, фото «Бука» появились в соцсетях 15 июля 2014 года. Его разместил капеллан ВСУ Михаил Гредиль. На фотографии содержатся геотеги, которые говорят о расположении ЗРК в Донецкой области.
Сам Михаил Гредиль писал, что это фото было сделано в нескольких сотнях километров от зоны АТО. Но журналисты обратили внимание, что в мае 2014 года он находился в военном лагере под Донецком, о чем сообщалось на сайте его церкви. Эксперты заявили, что, судя по опубликованным фото, капеллан ездил в мае и в июле в один и тот же военный лагерь.
Также в Сети нашли и видео передвижения этого «Бука» под Миргородом.
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Несмотря на это эксперты Bellingcat отметили, что хоть украинский «Бук» и находился в зоне катастрофы MH17, но располагался слишком далеко от места крушения самолета. По их мнению, единственным «Буком», в радиусе поражения которого был MH17, был
Напомним, официальный Киев неоднократно заявлял, что в зоне АТО на момент катастрофы Boeing рейса MH17
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ЗРК сфотографировали в зоне АТО за два дня до трагедии.
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