Эксперты из Bellingcat нашли информацию об украинском «Буке» под Донецком, который сфотографировали за два дня до катастрофы MH17.





Как утверждают эксперты, фото «Бука» появились в соцсетях 15 июля 2014 года. Его разместил капеллан ВСУ Михаил Гредиль. На фотографии содержатся геотеги, которые говорят о расположении ЗРК в Донецкой области.





Сам Михаил Гредиль писал, что это фото было сделано в нескольких сотнях километров от зоны АТО. Но журналисты обратили внимание, что в мае 2014 года он находился в военном лагере под Донецком, о чем сообщалось на сайте его церкви. Эксперты заявили, что, судя по опубликованным фото, капеллан ездил в мае и в июле в один и тот же военный лагерь.









Также в Сети нашли и видео передвижения этого «Бука» под Миргородом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Несмотря на это эксперты Bellingcat отметили, что хоть украинский «Бук» и находился в зоне катастрофы MH17, но располагался слишком далеко от места крушения самолета. По их мнению, единственным «Буком», в радиусе поражения которого был MH17, был российский «Бук» 332 53-й зенитной ракетной бригады, которая базируется под Курском.



Спутниковые снимки от 14 августа 2014 года и 21 февраля 2016 показывают один и тот же военный лагерь ВСУ. На снимках отчетливо виден «БУК»

Напомним, официальный Киев неоднократно заявлял, что в зоне АТО на момент катастрофы Boeing рейса MH17 украинских «Буков» не было .