Утром 4 апреля в сирийской провинции Идлиб произошел авианалет , после которого десятки местных жителей погибли с симптомами химического отравления. Правозащитники и мировое сообщество обвинили сирийский режим в применении отравляющего газа во время бомбардировки. Россия выступила в защиту Дамаска, объяснив случившееся попаданием снарядов в склад химоружия боевиков. «Медуза» рассказывает главное о случившемся.





Нападение на город Хан-Шейхун произошло рано утром 4 апреля, когда местные жители еще спали. Врачи, прибывшие для поиска раненых от взрывов, увидели на улицах задыхающихся людей. У пострадавших были сужены зрачки, шла пена изо рта, их рвало. По последним данным правозащитников, погибли 72 человека, в том числе 20 детей.





Предполагается, что против города применили зарин или хлор. Об этом заявил представитель местных врачей. Очевидцы рассказали, что бомбы с газом могли сбросить сирийские истребители-бомбардировщики Су-22. Минобороны Сирии уже отвергло любую причастность к этой или любым другим атакам с применением химического оружия.

Россия предложила свою трактовку событий, обвинив террористов в хранении химоружия в Хан-Шейхуне. По версии Минобороны РФ, сирийские войска нанесли удар по складу боевиков, где находились отравляющие вещества. Однако в заявлении Москвы есть сразу две нестыковки. Во-первых, представитель ведомства Игорь Конашенков указывает время атаки — 11:30 утра; очевидцы же говорят, что удары нанесли на рассвете, в 6:30. Во-вторых, как отмечает бывший офицер британского подразделения химзащиты Хэмиш де Бреттон-Гордон, бомбардировка уничтожила бы зарин, если бы он действительно хранился на складах.





Международное сообщество возложило вину за атаку на официальный Дамаск. С такими заявлениями выступили президент США Дональд Трамп, председатель Совета ЕС Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Франсуа Олланд назвалс лучившееся «военным преступлением», а папа римский Франциск — «неприемлемой бойней». Атаку уже сравнивают с применением химоружия в пригороде Дамаска 2013 году, когда погибли более 1400 гражданских, в том числе сотни детей.





Совет Безопасности ООН 5 апреля рассмотрит резолюцию по атаке в Идлибе. Текст составили США, Великобритания и Франция; документ осуждает нападение и призывает режим президента Сирии Башара Асада представить все данные о полетах. В Москве уже неофициально заявили, что выступят против такой резолюции.