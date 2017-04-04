Партия Марин Ле Пен проходит не только по делу о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Как стало известно изданию Le Canard Enchaîné, еще в январе 2016 года прокуратурой Парижа в отношении «Национального фронта» было начато предварительное расследование по факту создания фиктивных рабочих мест в региональном совете Нор-Па-де-Кале — на севере Франции.



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Расследование было начато после получения в конце 2015 года анонимного письма, в котором сообщалось о трех фиктивных рабочих местах в региональном совете Нор-Па-де-Кале. Среди подозреваемых — глава предвыборного штаба Марин Ле Пен, сенатор Давид Рашлин.

Как пишет Le Canard Enchaîné, в 2010 году Рашлин получал зарплату в качестве ассистента Нацфронта в региональном совете Нор-Па-де-Кале, будучи при этом региональным советником Жан-Мари Ле Пена на юге Франции — в совете региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

Марин Ле Пен подозревают в том, что таким образом она готовилась к предвыборной кампании 2012 года, «используя трудовые и материальные ресурсы регионального совета» Нор-Па-де-Кале. В 2010 году Ле Пен была председателем рабочей группы Нацфронта в этом региональном совете.

Сам Давид Рашлин в среду, 5 апреля, признал, что в течение трех месяцев получал зарплату в качестве сотрудника регионального совета Нор-Па-де-Кале. «Это длилось три месяца, и это было семь лет назад», — сказал глава предвыборного штаба Ле Пен в интервью телеканалу LCP.

По мнению Рашлина, речь идет о политической манипуляции. «Сегодня, за две недели до выборов, эту историю пытаются раздуть», — заявил он.

В 2014 году Давид Рашлин стал самым молодым сенатором Франции: ему было всего 26 лет.

Во Франции расследование в отношении партии Марин Ле Пен ведется по всем предвыборным кампаниям последних лет: это и парламентские выборы 2012 года, муниципальные выборы, выборы в Европарламент и во французский Сенат 2014 года, а также выборы в советы департаментов Франции в 2015 году. Кроме того, в январе 2017 года уголовное дело против партии было заведено по статье «мошенничество» по подозрению в создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте.

Сама Марин Ле Пен считает внимание следствия к своей партии «политически мотивированным» и отказывается являться на допросы. Во вторник, 4 апреля, в ходе предвыборных дебатов, глава французских крайне правых вновь заявила, что речь идет о ее «политическом преследовании».