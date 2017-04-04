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Опознаны все погибшие при теракте в Петербурге

05.04.2017 19:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Следствие установило личности всех 13 жертв теракта в петербургском метро и предполагаемого смертника. Об этом в среду, 5 апреля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила Интерфаксу.

«К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова», — сказала она.

Петренко отметила, что личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, также подтверждена итогами экспертизы ДНК.

С 4 апреля неопознанными оставались четыре тела, поскольку их личности было невозможно определить визуально. Для идентификации были назначены генетические экспертизы.

В сообщении сказано об опознании «всех 13 погибших» и исполнителя теракта. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала о гибели в результате взрыва 14 человек; есть ли среди них террорист, не уточнялось.

Петренко рассказала, что найденные при обыске дома у Джалилова предметы, в том числе скотч и фольга, отправлены на экспертизу. «По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на „Площади Восстания“», — сказано в сообщении.

По информации Reuters, Джалилов за месяц до теракта снял квартиру в Санкт-Петербурге. Его соседи рассказали агентству, что в квартире «всегда было тихо»; один раз Джалилова навестили около пяти человек, которые «выглядели как русские».

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 человек, 49 пассажиров пострадали.

 
 
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Личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, также подтверждена итогами экспертизы ДНК.

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