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Опознаны все погибшие при теракте в Петербурге
05.04.2017 19:45 — Новости Мира | Tut.by
Следствие установило личности всех 13 жертв теракта в петербургском метро и предполагаемого смертника. Об этом в среду, 5 апреля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила Интерфаксу.
«К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова», — сказала она.
Петренко отметила, что личность Джалилова, который,
С 4 апреля
В сообщении сказано об опознании «всех 13 погибших» и исполнителя теракта. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала о гибели в результате взрыва 14 человек; есть ли среди них террорист, не уточнялось.
Петренко рассказала, что найденные при обыске дома у Джалилова предметы, в том числе скотч и фольга, отправлены на экспертизу. «По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на „Площади Восстания“», — сказано в сообщении.
По информации Reuters,
Днем 3 апреля в петербургской подземке
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Личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, также подтверждена итогами экспертизы ДНК.
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