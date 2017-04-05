Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня Путин встретился с главами делегаций 14 заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств. 25 лет назад было подписано Соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.

«Ситуация, к сожалению, не улучшается, и подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших, - цитирует Путина пресс-служба Кремля. - Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах».

Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек и 45 пострадали.

Среди пострадавших – и гражданин Беларуси .