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Путин констатирует в СНГ террористическую угрозу
05.04.2017 19:15 — Новости Мира | БДГ
Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня Путин встретился с главами делегаций 14 заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств. 25 лет назад было подписано Соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.
«Ситуация, к сожалению, не улучшается, и подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших, -
Взрыв неустановленного устройства
Среди пострадавших – и
В розыск
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Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.
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