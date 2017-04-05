Террористы «Исламского государства» (ИГ) устраивали показательные расправы в городе Дейр-Хафир в провинции Алеппо и заставляли смотреть на эти убийства даже маленьких детей. Об этом рассказали российским журналистам местные жители.



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Дейр-Хафир находится в 50 км от города Алеппо. После освобождения центра одноименной провинции при поддержке российской авиации сирийская армия продолжает оттеснять ИГ от его окрестностей. На днях им удалось изгнать террористов из Дейр-Хафира, который боевики занимали три года.

В ближайшее время в городе начнут работать саперы. После того как они разминируют все улицы и дома, в город смогут вернуться его жители.

Публичные казни

«Боевики казнили тех жителей города, которые, по их мнению, не соблюдали нормы религии. То есть курили, например. Женщин тоже убивали, если они были неправильно одеты», — рассказал местный житель Хусейн Аль-Ахмад, когда-то бежавший от ИГ, а теперь вернувшийся в родной город.

По его словам, боевики заставляли вступать в ряды ИГ даже подростков. Тех, кто отказывался, также могли казнить показательным судом. «Вы видите — из нашего села спаслись только старики и маленькие дети. Остальных либо убили, либо забрали в ИГ», — добавил он.

Террористы устраивали расправы на центральной площади города, где отрубали людям головы или распинали их. На эшафоте до сих пор стоят четыре Т-образные деревянные конструкции, на которых боевики оставляли умирать местных жителей под палящим солнцем. По словам бежавших из города сирийцев, в день исполнения казни террористы силой сгоняли местных жителей на центральную площадь.

«Лично я своих детей прятал в дни, когда проводились казни. Ведь террористы заставляли смотреть на зверства, которые они устраивали, даже самых маленьких», — говорит местный житель Рамадан Ибрагим. По его словам, боевики могли убить даже за то, что кто-то из жителей стриг бороду. «У меня была огромная борода. Я избавился от нее сразу, как только приехал сюда», — рассказывает он.

Госпитали боевиков

За три года террористы успели построить в Дейр-Хафире не только оборонительные сооружения, но и объекты инфраструктуры. Так, под одним из мостов они создали военно-полевой госпиталь. Бетонные перекрытия моста служили им защитой от обстрелов. Внутри — грязные матрасы на полу, разбросанные хирургические инструменты.

«Это был госпиталь для рядовых бойцов так называемого ИГ. Условия, как вы видите, ужасные. Здесь мы обнаружили медикаменты из западных и некоторых арабских стран», — сообщил подполковник Сирийской Арабской Армии Рами Наввас.

По его словам, сирийских военных поразило современное медицинское оборудование, которым обладали боевики, — далеко не все сирийские госпитали имеют такое. Однако пользоваться им могли только террористы.