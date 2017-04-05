Андрей (Ильяс) Никитин, которого по ошибке заподозрили в причастности к теракту в петербургском метро, уволен с работы. Об этом он рассказал агентству IslamNews.



Видеоролики и фото с Никитиным, снятые уличными камерами наблюдения, облетели многие СМИ. Из-за внешнего вида — характерной для мусульман одежды и бороды — мужчину окрестили предполагаемым взрывателем. Фото: «Фонтанка.Ру»

По словам Никитина, он работает дальнобойщиком. 5 апреля ему позвонил работодатель из Нижневартовска и сообщил об увольнении, сославшись при этом на просьбу Следственного комитета.

В СК изданию Znak.com заявили, что не обращались с подобной просьбой.

«Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», — сказал Никитин.

Андрей (Ильяс) Никитин попал на записи камер видеонаблюдения перед взрывом в петербургском метро. СМИ опубликовали кадры с этих записей и сообщили, что запечатленный на них мужчина совершил теракт.

Никитин после теракта пришел в полицию и дал показания. Затем он улетел из Петербурга в Москву, чтобы затем отправиться домой в Оренбург. Однако в аэропорту Внуково его сняли с рейса: у других пассажиров он вызвал подозрения, о чем они и сообщили экипажу. Деньги за билет, по словам Никитина, ему удалось вернуть .