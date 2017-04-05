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Уволен с работы пассажир петербургского метро, которого по ошибке заподозрили в теракте
05.04.2017 21:54 — Новости Мира | Tut.by
Андрей (Ильяс) Никитин, которого по ошибке заподозрили в причастности к теракту в петербургском метро, уволен с работы. Об этом он рассказал агентству IslamNews.
По словам Никитина, он работает дальнобойщиком. 5 апреля ему позвонил работодатель из Нижневартовска и сообщил об увольнении, сославшись при этом на просьбу Следственного комитета.
В СК изданию Znak.com заявили, что не обращались с подобной просьбой.
«Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», — сказал Никитин.
Андрей (Ильяс) Никитин
Никитин после теракта
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5 апреля ему позвонил работодатель из Нижневартовска и сообщил об увольнении, сославшись при этом на просьбу Следственного комитета.
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