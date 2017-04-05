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Трамп пообещал уничтожить "Исламское государство" для защиты цивилизации

06.04.2017 00:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками уничтожат международную террористическую организацию «Исламское государство» и тем самым защитят цивилизацию. Об этом он заявил в среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает Reuters.


Фото: NBC UNIVERSAL

«Мы уничтожим ИГ и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора», — заявил президент. При этом Трамп отметил, что король Иордании также является одним из лидеров, который выступает за уничтожение террористической группировки «раз и навсегда».

Кроме того, Трамп заявил, что «очень упорно работает» над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток, передает ТАСС.

4 апреля представитель ИГ Аби аль-Хасан аль-Мухаджир опубликовал обращение к гражданам США. В своем послании он назвал президента Дональда Трампа «идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки и не знает, что такое Сирия или Ирак или Ислам».

27 февраля Пентагон направил Трампу предложения по усилению борьбы с ИГ. В документе содержатся меры военного, финансового и дипломатического характера.

28 января президент США поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против ИГ. В тот же день налаживание координации российских и американских военных он обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против отрядов боевиков ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.

 
 
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Кроме того, Трамп заявил, что "очень упорно работает" над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток,

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