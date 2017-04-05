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Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы
06.04.2017 08:43 — Новости Мира | Tut.by
МВД России подтверждает уничтожение в ходе спецоперации четырех подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани, один из них был ликвидирован ответным огнем. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Подозреваемые в убийстве сотрудников ДПС УГИБДД России по Астраханской области Владимира Дьяконова и Дмитрия Школьникова во время задержания оказали вооруженное сопротивление. Было принято решение о ликвидации подозреваемых в совершении тяжких преступлений против сотрудников правоохранительных органов. Все нападавшие, а это четверо лиц, ликвидированы во время спецоперации», — сказала она.
По ее словам, ночью в Ленинском районе Астрахани наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Астраханской области остановил для проверки легковой автомобиль Renault, из которого по росгвардейцам неизвестными был открыт огонь из огнестрельного оружия. «Один из нападавших был уничтожен ответным огнем. Ранения получили трое сотрудников вневедомственной охраны», — подчеркнула она, добавив, что еще трое подозреваемых были ликвидированы позже.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов».
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