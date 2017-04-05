﻿ Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы

06.04.2017 08:43 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МВД России подтверждает уничтожение в ходе спецоперации четырех подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани, один из них был ликвидирован ответным огнем. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.


Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

«Подозреваемые в убийстве сотрудников ДПС УГИБДД России по Астраханской области Владимира Дьяконова и Дмитрия Школьникова во время задержания оказали вооруженное сопротивление. Было принято решение о ликвидации подозреваемых в совершении тяжких преступлений против сотрудников правоохранительных органов. Все нападавшие, а это четверо лиц, ликвидированы во время спецоперации», — сказала она.

По ее словам, ночью в Ленинском районе Астрахани наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Астраханской области остановил для проверки легковой автомобиль Renault, из которого по росгвардейцам неизвестными был открыт огонь из огнестрельного оружия. «Один из нападавших был уничтожен ответным огнем. Ранения получили трое сотрудников вневедомственной охраны», — подчеркнула она, добавив, что еще трое подозреваемых были ликвидированы позже.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов».

4 апреля примерно в 00:27 по местному времени в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых полицейские скончались на месте. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, семь человек были объявлены в розыск, из них четверо — в международный. МВД РФ ранее объявило вознаграждение в 1 млн рублей за любые сведения о местонахождении подозреваемых.

Власти Астраханской области приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших полицейских в размере одного млн рублей. Также глава региона Александр Жилкин заявил, что к убийству сотрудников ГИБДД причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 апреля примерно в 00:27 по местному времени в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп пообещал уничтожить "Исламское государство" для защиты цивилизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика