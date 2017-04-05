Госдума на сегодняшнем пленарном заседании отказалась поддержать предложенное КПРФ протокольное поручение с требованием проверить факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева.



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За документ проголосовали только представители фракции КПРФ. Другие оппозиционные фракции — ЛДПР и «Справедливая Россия» — не голосовали.

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов подтвердил РБК, что справедливороссы за протокольное поручение КПРФ не голосовали. «Лично моя позиция — я под дудку Навального плясать не буду, его деятельность не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией».

По мнению Емельянова, поддерживая Навального, «коммунисты просто пытаются уцепиться за хвост повестки». Ранее лидер партии Сергей Миронов призвал премьера Дмитрия Медведева отреагировать на расследование ФБК Навального.

Вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сказал РБК, что депутаты ЛДПР не голосовали за «пространное сочинение» коммунистов, так как «это не дело парламента» и не стоит делать «лишнюю рекламу этому человеку (Навальному)».

Коммунисты предложили в своем документе поручить комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых в фильме ФБК благотворительных фондов и физических лиц, чтобы «уяснить степень достоверности примеров, озвученных Навальным А.А. в публикации «Он вам не Димон».

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев заявил, что «ни одно его [Навального] так называемое расследование, включая и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет с истиной, а тем более с борьбой с коррупцией». «Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, является и сейчас — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным контекстом», — подчеркнул глава комитета по безопасности.

Накануне спикер нижней палаты Вячеслав Володин не поддержал инициативу коммунистов проверить факты расследования ФБК. Он заявил, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю», и не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а этот фильм «распространяет лживую информацию».

В то же время Госдума поддержала протокольное поручение ранее внесенное единороссами, с требованием расследовать коррупционные связи убитого в Киеве экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова. Авторы текста отмечают, что погибший парламентарий «использовал свои коррупционные связи в прокуратуре города Москвы, которая закрыла дело».

Депутаты попросили думский комитет по безопасности проверить эти факты, запросив информацию у Генеральной прокуратуры, «а также сообщить, кто работал в руководстве прокуратуры города Москвы в период с 2000 года по 2003 год». Госдума поручение поддержала. В свою очередь Сергей Решульский (КПРФ) увидел в этом решении ответ на демарш фракции коммунистов против лидера ЕР Дмитрия Медведева. По его мнению, поручение единороссов напрямую вызвано предложением КПРФ расследовать факты коррупции Медведева, так как они пытаются напомнить, что в руководстве прокуратуры Москвы в те годы работал нынешний депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.​

26 марта более чем в 100 городах России прошли массовые акции протеста против коррупции. Поводом для выхода на митинги стала публикация ФБК Навального фильма об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». В расследовании говорилось о том, что фонды, связанные с Медведевым, владеют имуществом на общую сумму в 70 млрд руб.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фильм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». По ее словам, бессмысленно комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».

Сам премьер прокомментировал обвинения ФБК через месяц, 4 апреля он заявил, что расследование о его недвижимости и связанных с ним фондах​ сделано по «принципу компота». «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал Медведев во время встречи с рабочими завода ООО «Тамбовский бекон».