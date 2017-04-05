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Глава Нацбанка Украины пообещала уйти в отставку
06.04.2017 11:13 — Новости Мира | Tut.by
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева намерена написать заявление об отставке. Об этом
О своем решении Гонтарева заявила журналистам и участникам протестной акции, организованной прямо под ее домом.
"Это вопрос к Раде и к президенту Украины. Я не знаю. Я пишу заявление об отставке, а не назначаю никого", - заявила Гонтарева, комментируя появившуюся в СМИ информацию о своей скорой отставке.
В то же время в пресс-службе Нацбанка опровергли информацию о том, что глава НБУ уже написала заявление об уходе с должности, однако подтвердили ее намерение уйти в отставку со временем.
В также НБУ напомнили, что решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.
Как
Валерия Гонтарева возглавила Нацбанк Украины в июне 2014 года. За более чем два с половиной года работы это не первая ее попытка сложить с себя полномочия. Ее работу неоднократно критиковали представители оппозиционных сил Украины и вкладчики неплатежеспособных банков. Все они требуют отставки Гонтаревой, обвиняя ее в разрушении банковский системы страны и девальвации национальной валюты.
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О своем решении Гонтарева заявила журналистам и участникам протестной акции, организованной прямо под ее домом.
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