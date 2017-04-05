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В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
06.04.2017 11:08 — Новости Мира | Tut.by
Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, пишет
«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.
По словам Серова, опасности уже нет. «Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», — добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи. Ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.
Питерское издание «Фонтанка»
Напомним, 3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга
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Ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.
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