﻿ В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство

06.04.2017 11:08 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, пишет ТАСС.

«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.

По словам Серова, опасности уже нет. «Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», — добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи. Ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

Питерское издание «Фонтанка» сообщило о спецоперации в доме № 22 по Товарищескому проспекту. Из здания эвакуировали всех жильцов, причем троих мужчин вывели в наручниках. По рассказам соседей, утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.

Напомним, 3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 14 человек, более 50 человек пострадали. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт. Также в метро было найдено и обезврежено взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Восемь пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в тяжелом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика