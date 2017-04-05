Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, пишет ТАСС .

«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», — сказал он.

По словам Серова, опасности уже нет. «Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», — добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи. Ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

Питерское издание «Фонтанка» сообщило о спецоперации в доме № 22 по Товарищескому проспекту. Из здания эвакуировали всех жильцов, причем троих мужчин вывели в наручниках. По рассказам соседей, утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.

ФСБ задержала троих южан на Товарищеском после обнаружения опасного предмета. https://t.co/e9pOOWfH8f pic.twitter.com/9Jl0z6WLxR — Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) 6 апреля 2017 г.

Напомним, 3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Погибли не менее 14 человек, более 50 человек пострадали. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт . Также в метро было найдено и обезврежено взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель .