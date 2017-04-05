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Восемь пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в тяжелом состоянии

06.04.2017 11:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Восемь пострадавших при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.

«6 апреля по состоянию на 07.00 в крайне тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжелом состоянии — пятеро пострадавших», — уточнила Митянина.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 14 человек, более 50 человек пострадали. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур. Во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля пострадал и гражданин Беларуси. 

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6 апреля по состоянию на 07.00 в крайне тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжелом состоянии - пятеро пострадавших.

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