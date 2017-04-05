Восемь пострадавших при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.

«6 апреля по состоянию на 07.00 в крайне тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжелом состоянии — пятеро пострадавших», — уточнила Митянина.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Погибли не менее 14 человек, более 50 человек пострадали. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт . Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур. Во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля пострадал и гражданин Беларуси.