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Восемь пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в тяжелом состоянии
06.04.2017 11:00 — Новости Мира | Tut.by
Восемь пострадавших при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает
«6 апреля по состоянию на 07.00 в крайне тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжелом состоянии — пятеро пострадавших», — уточнила Митянина.
3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга
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6 апреля по состоянию на 07.00 в крайне тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжелом состоянии - пятеро пострадавших.
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