Национальная ассамблея Венесуэлы лишила полномочий семерых членов Верховного суда. Сторонники президента Мадуро обвинили законодателей в «парламентском путче».



Парламент Венесуэлы. Фото: Reuters

В Венесуэле продолжает раскручиваться спираль конфликта между правительством социалистического президента Николаса Мадуро и парламентом, большинство в котором принадлежит оппозиции. Законодатели вечером в среду, 5 апреля, проголосовали за лишение полномочий семерых членов Верховного суда, сообщает онлайн-версия газеты El Universal.

Парламентарии обосновали свое решение тем, что Верховный суд Венесуэлы нарушил конституцию, когда своим постановлением в конце марта лишил Национальную ассамблею законодательных полномочий. После резких протестов в Венесуэле и за рубежом Верховный суд, однако, отменил это решение . Президент Мадуро и генеральный прокурор Луиса Диас также требовали пересмотреть постановление.

Верховный суд Венесуэлы, большинство членов которого лояльно к правительству, выносит решения преимущественно в пользу Мадуро. Он уже заблокировал многие законы, принятые парламентом. Лояльные правительству депутаты назвали постановление Национальной ассамблеи о лишении полномочий членов Верховного суда «парламентским госпереворотом».