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В Ростове-На-Дону произошел взрыв, в Питере обезврежено взрывное устройство

06.04.2017 12:17 — Новости Мира | БДГ  
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Как сообщают российские СМИ, утром 6 апреля возле одной из школ Ростова-На-Дону произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Также сегодня стало известно, что в одном из жилых домов Санкт-Петербурга обезврежено взрывное устройство.

По предварительной информации, взрыв произошел недалеко от оной из школ города: мужчина подобрал подозрительный предмет, похожий на фонарик. Он сдетонировал: мужчина получил серьезные ранения (ему оторвало пальцы руки или кисть - информация пока расходится, также он получил ранение живота). Мужчину госпитализировали.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Росгвардию, источник взрыва - самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Фонарик лежал в пакете, который нашел мужчина без определенного места жительства. Взрыв произошел при включении фонарика.

Также сегодня стало известно о том, что в одном из жилых домов в Невском районе Санкт-Петербурга было обнаружено взрывное устройство. В одной из квартир в доме на Товарищеском проспекте ФСБ нашло подозрительный предмет, представляющий «взрывную опасность». Людей эвакуировали из двух подъездов дома, после чего взрывное устройство обезвредили.

Как говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России, в Санкт-Петербурге установили личности граждан, которые контактировали с Акбаржоном Джалиловым, подозреваемым в совершении теракта в метро. В квартире, где проживали эти лица, проведены обыски.

В понедельник 3 апреля в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли 13 человек, 50 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, еще одну бомбу удалось обезвредить.

 
 
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Как сообщают российские СМИ, утром 6 апреля возле одной из школ Ростова-На-Дону произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Также сегодня стало известно,...

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