Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Соответствующее голосование состоялось в четверг, 6 апреля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге, передает агентство УНИАН .



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Отмечается, что после голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.