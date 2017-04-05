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Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС
06.04.2017 13:38 — Новости Мира | Tut.by
Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Соответствующее голосование состоялось в четверг, 6 апреля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге, передает агентство
Отмечается, что после голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.
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После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза с последующим...
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