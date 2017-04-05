Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. «За» проголосовали - 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались - 36.

Еврокомиссия предложила удалить Украину из приложения II законодательного акта № 539/2001 со списком стран, граждане которых должны иметь визы для пересечения внешней границы, и внести ее в список, на которые эти требования не распространяются.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации, пишет УНИАН .

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствуют решение Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима.