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Украинцы после решения по "безвизу" обвалили сайт по выдаче загранпаспортов
06.04.2017 17:00 — Новости Мира | Tut.by
Граждане Украины после голосования Европарламента за введение безвизового режима для Украины с ЕС обвалили сайт государственного предприятия «Документ», занимающегося выдачей загранпаспортов.
Сообщается, что доступ к странице невозможен из-за большого количества запросов.
«Документ» подчиняется Государственной миграционной службе Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспортов и ID-карточек.
Ранее в четверг Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии
Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.
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