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Украинцы после решения по "безвизу" обвалили сайт по выдаче загранпаспортов

06.04.2017 17:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Граждане Украины после голосования Европарламента за введение безвизового режима для Украины с ЕС обвалили сайт государственного предприятия «Документ», занимающегося выдачей загранпаспортов.

Сообщается, что доступ к странице невозможен из-за большого количества запросов.

«Документ» подчиняется Государственной миграционной службе Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспортов и ID-карточек.

Ранее в четверг Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов. После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.

 
 
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