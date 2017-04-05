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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани

06.04.2017 17:48 — Новости Мира | Tut.by  
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани. Об этом сообщает организация SITE, которая мониторит медийные ресурсы террористов.

Двое инспекторов ДПС были убиты в ночь на 4 апреля на окраине Астрахани, куда приехали оформлять ДТП. Преступники забрали у них табельное оружие.

6 апреля стало известно, что четверых участников нападения убили в ходе спецоперации. В перестрелке пострадали трое сотрудников Росгвардии.

 
 
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Об этом сообщает организация SITE, которая мониторит медийные ресурсы террористов.

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