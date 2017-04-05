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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани
06.04.2017 17:48 — Новости Мира | Tut.by
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани. Об этом сообщает организация SITE, которая мониторит медийные ресурсы террористов.
Двое инспекторов ДПС
6 апреля стало известно, что четверых участников нападения
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Об этом сообщает организация SITE, которая мониторит медийные ресурсы террористов.
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