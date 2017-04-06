Кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» и экс-премьера Франсуа Фийона обсыпали мукой перед выступлением в Страсбурге. Об этом сообщает BFMTV.



Фото: Reuters

Фийон шел к трибуне сквозь толпу пришедших на выступление, когда подбежавший неизвестный высыпал на него муку из пакета с криком «Лоббист!». Чтобы подобраться достаточно близко к экс-премьеру, мужчина прикинулся поддерживающим Фийона активистом. Для этого он надел футболку с надписью «Студенчество за Фийона».

BFMTV приводит в Twitter видео инцидента.

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Фийон начал свое выступление, прокомментировав этот инцидент. «Как вы заметили, я стал мишенью с отчаянной безжалостностью. Они пытаются препятствовать мне, используя даже самые жалкие аргументы. Надеюсь, что хоть мука французская», — сказал экс-премьер.

Предвыборная кампания Фиойна связана со скандалом вокруг его супруги Пенелопы, которую, по подозрениям следователей, Фийон устроил на фиктивную работу — своим помощником в парламенте. Ранее прокуратура начала в отношении Фийона расследование , в рамках которого провела обыски в загородном особняке политика, а затем в его доме в Париже. Несмотря на расследование, сниматься с президентской гонки Фийон отказался .

По данным последних опросов, в первом туре выборов за Фийона готовы проголосовать 18% избирателей. Лидирует Марин Ле Пен из «Национального фронта», за которую свои голоса готовы отдать 25%.

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен — лидер «Национального фронта». Дочь основателя партии Жан-Мари Ле Пена, который в 2002 году проиграл Жаку Шираку во втором туре президентских выборов. На президентских выборах 2012 года заняла третье место, получив 18% голосов. Во внешней политике выступает за выход Франции из ЕС и НАТО и за улучшение отношений с Москвой. Во внутренней предлагает бороться с нелегальной миграцией, ввести налог на импорт и поддерживать французских производителей протекционистскими мерами. Франсуа Фийон — кандидат от «Республиканцев». Возглавлял Кабинет министров при президенстве Саркози (в 2007—2012 годах). Выступает с консервативных позиций: пересмотр отношений с ЕС без выхода из союза, ограничение на прием мигрантов, снижение налогов и уменьшение государственного вмешательства в экономику. Имеет дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, поддерживает пересмотр политики санкций в отношении Москвы. ​Эммануэль Макрон — кандидат от партии «Вперед!». Бывший в 2014—2016 годах министром экономики Макрон прошлой весной ушел из правительства, организовав собственную партию, а в августе объявил о намерении баллотироваться в президенты. Его программа как самопровозглашенного центриста совмещает левые (социальные реформы, увеличение зарплат и пособий) и правые идеи (сокращение роли государства в экономике, поощрение частной инициативы, свободный рынок). Выступает за дальнейшую интеграцию с ЕС, но поддерживает и развитие отношений с Россией. Бенуа Амон — кандидат от Социалистической партии. Ныне депутат французского парламента, в 2014 году он недолго работал министром образования. Представитель левого фланга партии, выступает за введение безусловного базового дохода, легализацию легких наркотиков и эвтаназии. Является убежденным сторонником «зеленой» энергетики. Поддерживает европейскую интеграцию, а внешнюю политику России называет «агрессивным империализмом».