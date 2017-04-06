Правоохранительные органы задержали мужчину, который оставил 6 апреля взрывное устройство около лицея в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Причиной преступления, в результате которого пострадал мужчина 46 лет, был «бытовой конфликт».

«Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону», — сказано в сообщении.

Утром 6 апреля в Ростове-на-Дону 46-летний мужчина (по некоторым данным, сторож) подобрал около лицея № 5 взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Бомба взорвалась у мужчины в руках, ему оторвало кисть. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатки.