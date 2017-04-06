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Причиной взрыва у лицея в Ростове-на-Дону назвали бытовой конфликт
07.04.2017 01:19 — Новости Мира | Tut.by
Правоохранительные органы задержали мужчину, который оставил 6 апреля взрывное устройство около лицея в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Причиной преступления, в результате которого пострадал мужчина 46 лет, был «бытовой конфликт».
«Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону», — сказано в сообщении.
Утром 6 апреля в Ростове-на-Дону 46-летний мужчина (по некоторым данным, сторож) подобрал около лицея № 5 взрывное устройство, замаскированное под фонарик.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатки.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатки.
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