﻿ CNN: удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CNN: удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть

07.04.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть на мировых рынках. По сообщению телекомпании CNN, при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсный контрактов на американскую нефть-сырец повысилась сразу на 2%.

«Геополитика часто становится крупной движущей силой на нефтяных рыках, — сказал каналу аналитик компании AxiTrader Грег Маккенна. — Удар США по режиму, поддерживаемому россиянами, причем в стране, где активно действуют иранцы, который также поддерживают режим, потенциально способен вызвать дальнейшие политические потрясения». Неопределенность и беспокойство будут в ближайшем будущем подталкивать цены вверх, считает специалист.

В четверг вечером США объявили о нанесении ударов крылатыми ракетами по аэродрому в Сирии, откуда, по американским данным, был нанесен недавний удар с применением химического оружия.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% и составила $ 56,05 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $ 56 за баррель 7 марта 2017 года.

Накануне Минэкономразвития объявило прогноз рост добычи нефти в России до 553 млн т в 2018—2020 гг., об этом сказано в новом макропрогнозе ведомства на 2017−2020 годы. Россия участвует в сделке по сокращению добычи нефти с ОПЕК, в которой обязалась снизить производство с 1 января этого года на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, или на 2,7%. По состоянию на середину марта добыча снизилась на 156 тыс. баррелей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщению телекомпании CNN, при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсный контрактов на американскую нефть-сырец повысилась сразу на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США атаковали Сирию крылатыми ракетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика