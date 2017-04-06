Удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть на мировых рынках. По сообщению телекомпании CNN , при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсный контрактов на американскую нефть-сырец повысилась сразу на 2%.

«Геополитика часто становится крупной движущей силой на нефтяных рыках, — сказал каналу аналитик компании AxiTrader Грег Маккенна. — Удар США по режиму, поддерживаемому россиянами, причем в стране, где активно действуют иранцы, который также поддерживают режим, потенциально способен вызвать дальнейшие политические потрясения». Неопределенность и беспокойство будут в ближайшем будущем подталкивать цены вверх, считает специалист.

В четверг вечером США объявили о нанесении ударов крылатыми ракетами по аэродрому в Сирии, откуда, по американским данным, был нанесен недавний удар с применением химического оружия.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% и составила $ 56,05 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $ 56 за баррель 7 марта 2017 года.

Накануне Минэкономразвития объявило прогноз рост добычи нефти в России до 553 млн т в 2018—2020 гг., об этом сказано в новом макропрогнозе ведомства на 2017−2020 годы. Россия участвует в сделке по сокращению добычи нефти с ОПЕК, в которой обязалась снизить производство с 1 января этого года на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, или на 2,7%. По состоянию на середину марта добыча снизилась на 156 тыс. баррелей.