|
Белый дом: ракетные удары по Сирии были оправданным применением силы
07.04.2017 07:57 — Новости Мира | Tut.by
Президенту США Дональду Трампу не требовалось разрешение конгресса для нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг юрисконсультом Белого дома.
«Разрешение конгресса не требуется, — приводит выдержки из документа газета
В заявлении утверждается, что действия Трампа равносильны военной операции его предшественника на посту главы государства Барака Обамы в 2011 году в Ливии. Юрисконсульт подчеркивает, что хозяин Белого дома «имеет право защищать национальные интересы США». В данном случае, по его версии, национальные интересы страны — это «укрепление региональной стабильности, которой угрожает применение химического оружия».
Сразу после подтверждения информации о нанесении по сирийской базе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заявлении утверждается, что действия Трампа равносильны военной операции его предшественника на посту главы государства Барака Обама в 2011 году в Ливии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии