Президенту США Дональду Трампу не требовалось разрешение конгресса для нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг юрисконсультом Белого дома.

«Разрешение конгресса не требуется, — приводит выдержки из документа газета Washington Post . — Американские ракетные удары были оправданным применением силы исходя из ряда факторов, в том числе и укрепления региональной стабильности, препятствования использованию химического оружия и защиты гражданского населения от зверских преступлений».

В заявлении утверждается, что действия Трампа равносильны военной операции его предшественника на посту главы государства Барака Обамы в 2011 году в Ливии. Юрисконсульт подчеркивает, что хозяин Белого дома «имеет право защищать национальные интересы США». В данном случае, по его версии, национальные интересы страны — это «укрепление региональной стабильности, которой угрожает применение химического оружия».

Сразу после подтверждения информации о нанесении по сирийской базе ракетного удара вашингтонская администрация попала под шквал критики со стороны законодателей. В частности, спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил о необходимости привлечения сенаторов и конгрессменов к принятию решений по военным операциям в Сирии.