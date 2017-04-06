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Reuters: при ударе США по авиабазе властей Сирии погибли четверо военных
07.04.2017 08:31 — Новости Мира | Tut.by
В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс погибли четверо сирийских военных, передает
По их данным, удар американскими крылатыми ракетами практически полностью разрушил базу ВВС Сирии.
В результате атаки погибли четверо военных армии Сирии, включая одного офицера.
Минобороны Сирии пока не выпустило официального заявления по погибшим и пострадавшим в результате удара США по аэродрому.
В ночь на 7 апреля США
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Минобороны Сирии пока не выпустило официального заявления по погибшим и пострадавшим в результате удара США по аэродрому.
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