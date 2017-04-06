В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс погибли четверо сирийских военных, передает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По их данным, удар американскими крылатыми ракетами практически полностью разрушил базу ВВС Сирии.

В результате атаки погибли четверо военных армии Сирии, включая одного офицера.

Минобороны Сирии пока не выпустило официального заявления по погибшим и пострадавшим в результате удара США по аэродрому.

нанесли удар по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По данным Пентагона, по территории авиабазы было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объяснил, что такое решение принял после того, как режим Асада осуществил химическую атаку в провинции Идлиб. В ночь на 7 апреля СШАпо аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По данным Пентагона, по территории авиабазы было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объяснил, что такое решение принял после того, как режим Асада осуществил химическую атаку в провинции Идлиб.