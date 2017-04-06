Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента России Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», — сказал Песков. Он отметил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию, — заявил пресс-секретарь. — Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке».

«Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии», — подчеркнул Песков.

«А главное, как считает Путин, — этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», — заявил Песков.

Вооруженные силы США ранее запустили свыше 50 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их утверждению, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по одной единственной цели — аэродрому в провинции Хомс, с которого, по данным американской разведки, была начата предполагаемая химатака .

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара.