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Сирийская армия заявила о шести погибших при ракетном ударе США

07.04.2017 11:00 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате обстрела авиабазы Шайрат крылатыми ракетами «Томагавк» погибли шесть сирийских военных. Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Сирии.

Одна из четырех авиабаз сирийской армии понесла «значительный материальный ущерб», рассказали в сирийской армии, уточнив, что ракетный удар по авиабазе был нанесен в 03.42 по местному времени. «Наглая агрессия» со стороны США подтверждает их неправильную политику и подрывает контртеррористическую операцию, которую проводит сирийская армия, считают в Генштабе.

«Это делает Соединенные Штаты союзником ДАИШ и других террористических организаций», — говорится в сообщении Генштаба. ДАИШ — новое название «Исламского государства».


Авиабаза Шайрат в провинции Хомс. 7 октября 2016 года. Фото: Reuters

По версии сирийских военных, армия Соединенных Штатов своим ударом направила сообщение террористическим организациям, что они и впредь могут использовать химическое оружие. Ответом на действия США станет «продолжение выполнения национального долга» по «сокрушению терроризма», заявили в сирийском Генштабе.

 
 
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Самой авиабазе нанесен серьезый ущерб. Сирийская армия ответит США продолжением борьбы с терроризмом, заявил Генштаб ВС Сирии.

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