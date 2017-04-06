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Сирийская армия заявила о шести погибших при ракетном ударе США
07.04.2017 11:00 — Новости Мира | Tut.by
В результате
Одна из четырех авиабаз сирийской армии понесла «значительный материальный ущерб», рассказали в сирийской армии, уточнив, что ракетный удар по авиабазе был нанесен в 03.42 по местному времени. «Наглая агрессия» со стороны США подтверждает их неправильную политику и подрывает контртеррористическую операцию, которую проводит сирийская армия, считают в Генштабе.
«Это делает Соединенные Штаты союзником ДАИШ и других террористических организаций», — говорится в сообщении Генштаба. ДАИШ — новое название «Исламского государства».
По версии сирийских военных, армия Соединенных Штатов своим ударом направила сообщение террористическим организациям, что они и впредь могут использовать химическое оружие. Ответом на действия США станет «продолжение выполнения национального долга» по «сокрушению терроризма», заявили в сирийском Генштабе.
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Самой авиабазе нанесен серьезый ущерб. Сирийская армия ответит США продолжением борьбы с терроризмом, заявил Генштаб ВС Сирии.
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