Американские корабли в ночь с 6 на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии. 59 ракет "Томагавк" были выпущены по авиабазе "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

Именно с этой авиабазы 4 апреля сирийская авиация нанесла удар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. В результате той атаки погибли десятки мирных жителей, включая детей.

По словам представителя Пентагона, атаке кораблей США из Средиземного моря подверглись взлетно-посадочные полосы, самолеты и вертолеты, а также заправочные станции, сообщает BBC .

Сообщается, что ракетные удары не были нацелены на российские военные объекты в Сирии . Вместе с тем России не было среди стран, которые США предупредили о планируемой операции. Дональд Трамп также не звонил Владимиру Путину. Тем не менее, по словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, группу россиян на авиабазе США предупредили о готовящемся ударе.

Сирийское государственное телевидение в свою очередь заявило об американской агрессии.

Вскоре после первых сообщений о начале военной операции Дональд Трамп выступил с обращением, призвав «все цивилизованные страны найти способ покончить с резней и кровопролитием в Сирии». По его словам, предотвращение распространения и использования химического оружия представляет жизненно важный интерес для национальной безопасности США. Он также отметил, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН.

"Все попытки в предыдущие годы изменить поведение Асада провалились, и провалились с треском. В результате продолжает углубляться кризис с беженцами, в регионе продолжается дестабилизация, угрожающая Соединенным Штатам и их союзникам", - сказал он.

Правительство Великобритании заявило, что полностью поддерживает ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии, назвав «это соответствующим ответом на варварской химическое нападение, проведенное сирийским режимом».

Между тем президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США по Сирии агрессией против суверенного государства. "Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По мнению Путина, этот шаг не приближает к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а лишь создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и "эффективному противодействию этому всемирному злу".