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США предлагают пересмотреть работу миротворческих сил ООН

07.04.2017 12:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Миротворческие усилия ООН в некоторых случаях просто не работают, а цели миротворческих сил неясны и неконкретны, считает постпред США при ООН Никки Хейли и предлагает пересмотреть работу миссий.


Фото: www.un.org

США предлагают пересмотреть миссию миротворческих сил ООН. Как сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли в четверг, 6 апреля, на Совете безопасности ООН в Нью-Йорке, проблема в том, что «во многих случаях миротворческая миссия ООН просто не работает».

«Мы не можем постоянно продлевать работу масштабных миссий», — подчеркнула Хейли. По ее словам, необходимо срочно пересмотреть работу миротворческих сил в Южном Судане и Ливане. «Помимо Африки у нас есть миссия в Косово, и если быть честными перед самими собой, в ней нет смысла. Если радикально не пересмотреть работу миссий, в итоге мы можем получить раздутые силы с неясными приоритетами и структурой», — считает она.

Хейли призвала всех членов Совета Безопасности провести совместную работу по пересмотру работы миссий. На прошлой неделе Совбез уже сократил самую представительную и дорогостоящую миротворческую миссию в Конго до 700 человек.

Работа миротворческих сил ООН обходится в 7,3 млрд евро, большую часть расходов покрывают США, Китай, Япония, Германия и Франция.

 
 
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Миротворческие усилия ООН в некоторых случаях просто не работают, а цели миротворческих сил неясны и неконкретны, считает постпред США при ООН Никки Хейли и...

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