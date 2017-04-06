Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал он.

«Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе — крайне низкая», — добавил он.

Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.

«Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», — сказал представитель ведомства.