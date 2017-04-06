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Минобороны России: только 23 из 59 ракет Tomahawk долетели до атакованной авиабазы в Сирии

07.04.2017 13:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.


Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал он.

«Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе — крайне низкая», — добавил он.

Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.

«Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», — сказал представитель ведомства.

 
 
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