|
Минобороны России: только 23 из 59 ракет Tomahawk долетели до атакованной авиабазы в Сирии
07.04.2017 13:10 — Новости Мира | Tut.by
Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал он.
«Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе — крайне низкая», — добавил он.
Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.
«Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», — сказал представитель ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии