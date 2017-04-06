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Сирия заявила о гибели мирных жителей при американском авиаударе
07.04.2017 13:35 — Новости Мира | Tut.by
В результате
Среди погибших — четверо детей, говорится в сообщении. Мирные жители были убиты в населенных пунктах, расположенных около базы, уточнило агентство.
Ранее Минобороны Сирии сообщило о шести военнослужащих,
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Сообщается о девятерых погибших мирных жителях, среди которых - четверо детей.
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