В результате удара , нанесенного США по сирийской правительственной авиабазе Шайрат, погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство SANA.



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Среди погибших — четверо детей, говорится в сообщении. Мирные жители были убиты в населенных пунктах, расположенных около базы, уточнило агентство.

Ранее Минобороны Сирии сообщило о шести военнослужащих, погибших на авиабазе. Губернатор провинции Хомс, на территории которой находится база, заявил о пятерых погибших военных и одном гражданском лице.