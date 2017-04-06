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Сирия заявила о гибели мирных жителей при американском авиаударе

07.04.2017 13:35 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате удара, нанесенного США по сирийской правительственной авиабазе Шайрат, погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство SANA.


Фото: Reuters

Среди погибших — четверо детей, говорится в сообщении. Мирные жители были убиты в населенных пунктах, расположенных около базы, уточнило агентство.

Ранее Минобороны Сирии сообщило о шести военнослужащих, погибших на авиабазе. Губернатор провинции Хомс, на территории которой находится база, заявил о пятерых погибших военных и одном гражданском лице.

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Сообщается о девятерых погибших мирных жителях, среди которых - четверо детей.

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