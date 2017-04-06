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Следователи нашли тротил и гранату в московской квартире предполагаемого соучастника теракта в Петербурге
07.04.2017 17:58 — Новости Мира | Tut.by
Следователи нашли пистолет Макарова, две тротиловые шашки и гранату Ф-1 в московской квартире Содика Ортикова, которого задержали по делу о теракте в петербургском метро. Об этом на суде о мере пресечения заявил представитель СК.
Как пишет
До этого Ортиков рассказал, что работает в кафе «Лесное» в Москве. Работал ли Джалилов в том же кафе, не уточняется.
Следователь попросил судью Басманного суда Елену Ленскую арестовать Ортикова на месяц и 27 дней.
Еще два смертника
В то же время, как
По данным газеты, сообщник предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу, поэтому Джалилов «избавился от лишней бомбы» на станции «Площадь Восстания». Оба взрывных устройства приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.
6 апреля Следственный комитет России объявил
Во время задержаний в Петербурге следователи обнаружили в квартире подозреваемых взрывное устройство, похожее на бомбу, оставленную на станции метро «Площадь восстания». Эту бомбу удалось обезвредить.
Издание пишет, что подозреваемые использовали квартиру на Товарищеском проспекте Петербурга как цех по изготовлению бомб и склад оружия. Оперативники изъяли у них готовое к использованию самодельное взрывное устройство, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Большинство подозреваемых являются земляками
В результате
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Следователи нашли тротил и гранату в московской квартире предполагаемого соучастника теракта в Петербурге
Среди задержанных находятся два несостоявшихся смертника.
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