Следователи нашли пистолет Макарова, две тротиловые шашки и гранату Ф-1 в московской квартире Содика Ортикова, которого задержали по делу о теракте в петербургском метро. Об этом на суде о мере пресечения заявил представитель СК.



Содик Ортиков. Фото: Reuters

Как пишет Meduza , Ортиков на суде заявил, что не совершал преступление и не причастен к нему. Он пояснил, что работал на одной кухне с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым.

До этого Ортиков рассказал, что работает в кафе «Лесное» в Москве. Работал ли Джалилов в том же кафе, не уточняется.

Следователь попросил судью Басманного суда Елену Ленскую арестовать Ортикова на месяц и 27 дней.

Еще два смертника

В то же время, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в следствии, среди задержанных находятся два несостоявшихся смертника. Для одного из них Джалилов принес вторую бомбу в метро, а другой, возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта.

По данным газеты, сообщник предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу, поэтому Джалилов «избавился от лишней бомбы» на станции «Площадь Восстания». Оба взрывных устройства приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.

6 апреля Следственный комитет России объявил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое, включая Ортикова, — в Москве.

Во время задержаний в Петербурге следователи обнаружили в квартире подозреваемых взрывное устройство, похожее на бомбу, оставленную на станции метро «Площадь восстания». Эту бомбу удалось обезвредить.

Издание пишет, что подозреваемые использовали квартиру на Товарищеском проспекте Петербурга как цех по изготовлению бомб и склад оружия. Оперативники изъяли у них готовое к использованию самодельное взрывное устройство, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Большинство подозреваемых являются земляками Джалилова — этнического узбека, ранее проживавшего в киргизском городе Ош, указывает газета.

В результате теракта в петербургском метро погибли 13 человек и сам террорист. Более 50 получили ранения. Среди пострадавших — и гражданин Беларуси Юрий Шушкевич .