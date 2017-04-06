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Премьер Швеции назвал наезд грузовика на людей в Стокгольме терактом
07.04.2017 19:32 — Новости Мира | Tut.by
Все свидетельствует о том, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме — это теракт. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Стефан Лёвен.
«Швеция подверглась атаке. Все говорит о том, что это теракт», — сказал он.
«Правительство информировано. Мои мысли — с семьями погибших и с пострадавшими», — добавил он.
Из-за этого ЧП Лёвен прервал свою поездку в Гётеборг и вернулся в столицу Швеции.
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"Швеция подверглась атаке. Все говорит о том, что это теракт", - сказал он.
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