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Премьер Швеции назвал наезд грузовика на людей в Стокгольме терактом

07.04.2017 19:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Все свидетельствует о том, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме — это теракт. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Стефан Лёвен.


Фото: Reuters

«Швеция подверглась атаке. Все говорит о том, что это теракт», — сказал он.

«Правительство информировано. Мои мысли — с семьями погибших и с пострадавшими», — добавил он.

Инцидент произошел 7 апреля в центре Стокгольма. По сообщениям местных СМИ, три человека погибли, еще несколько получили ранения. Грузовик был угнан. Кто сидел за рулем машины, пока не установлено.

Из-за этого ЧП Лёвен прервал свою поездку в Гётеборг и вернулся в столицу Швеции.

 
 
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"Швеция подверглась атаке. Все говорит о том, что это теракт", - сказал он.

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