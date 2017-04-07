Шведская полиция продолжает поиски человека, совершившего террористическую атаку в центре Стокгольма с использованием грузовой машины. Прокуратура Швеции ранним утром в субботу, 8 апреля, заявила, что один из подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме взят под стражу.



Фото: Reuters

Как сообщила газета Aftonbladet , речь идет о задержанном в Марсте 39-летнем этническом узбеке, который, возможно, является сторонником экстремистской организации «Исламское государство». Ранее представитель полиции заявил, что задержанный не был тем, кто направил украденный автомобиль на людей.

Как долго подозреваемый жил в Швеции, неизвестно.

На его странице в социальной сети Facebook размещены пропагандистские фильмы ИГ, он также отмечал как понравившиеся фотографии окровавленных людей, сделанные сразу после теракта в Бостоне 15 апреля 2013 года.

Один из знакомых этого человека рассказал, что у задержанного четверо детей и что он работает в области строительства. «Он никогда не говорил о политике или религии, единственное, о чем он говорил — как найти больше работы, чтобы послать деньги своей семье», — пояснил источник, добавив, что подозреваемый жил не по адресу прописки, а в другом месте, к югу от Стокгольма.

По сведениям правоохранительных органов, у преступника могли быть сообщники. Поздним вечером в пятницу в пригороде Стокгольма Юльсте был задержан второй подозреваемый.

Грузовик был угнан

По информации шведских СМИ, грузовик, с помощью которого совершен теракт, ранее был угнан и принадлежит местной пивоварне Spendrups. Представитель компании сообщил в эфире шведского радио о том, что в тот момент, когда водитель стоял за автомобилем, в кабину ворвался неизвестный в маске. Водитель попытался остановить преступника, но тот совершил на него наезд и скрылся. Сотрудник пивоварни серьезно не пострадал, говорится далее в сообщении.

Премьер-министр: Совершен теракт

Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что в Стокгольме совершена террористическая атака, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Шведская разведслужба Sapo в интервью AFP также сообщила о «преднамеренной атаке», совершенной на оживленной улице в центре столицы.

Король Швеции Карл Густав и вся королевская семья «потрясены» случившимся в Стокгольме. «Мы следим за развитием событий, и прежде всего наши мысли сейчас с убитыми и их семьями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте короля.

В 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. В результате инцидента в пятницу, 7 апреля, ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.