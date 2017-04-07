|
Подозреваемый в стокгольмском теракте взят под стражу
08.04.2017 08:27 — Новости Мира | Tut.by
Шведская полиция продолжает поиски человека, совершившего террористическую атаку в центре Стокгольма с использованием грузовой машины. Прокуратура Швеции ранним утром в субботу, 8 апреля, заявила, что один из подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме взят под стражу.
Как сообщила газета
Как долго подозреваемый жил в Швеции, неизвестно.
На его странице в социальной сети Facebook размещены пропагандистские фильмы ИГ, он также отмечал как понравившиеся фотографии окровавленных людей, сделанные сразу после теракта в Бостоне 15 апреля 2013 года.
Один из знакомых этого человека рассказал, что у задержанного четверо детей и что он работает в области строительства. «Он никогда не говорил о политике или религии, единственное, о чем он говорил — как найти больше работы, чтобы послать деньги своей семье», — пояснил источник, добавив, что подозреваемый жил не по адресу прописки, а в другом месте, к югу от Стокгольма.
По сведениям правоохранительных органов, у преступника могли быть сообщники. Поздним вечером в пятницу в пригороде Стокгольма Юльсте был задержан второй подозреваемый.
Грузовик был угнан
По информации шведских СМИ, грузовик, с помощью которого совершен теракт, ранее был угнан и принадлежит местной пивоварне Spendrups. Представитель компании сообщил в эфире шведского радио о том, что в тот момент, когда водитель стоял за автомобилем, в кабину ворвался неизвестный в маске. Водитель попытался остановить преступника, но тот совершил на него наезд и скрылся. Сотрудник пивоварни серьезно не пострадал, говорится далее в сообщении.
Премьер-министр: Совершен теракт
Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что в Стокгольме совершена террористическая атака, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Шведская разведслужба Sapo в интервью AFP также сообщила о «преднамеренной атаке», совершенной на оживленной улице в центре столицы.
Король Швеции Карл Густав и вся королевская семья «потрясены» случившимся в Стокгольме. «Мы следим за развитием событий, и прежде всего наши мысли сейчас с убитыми и их семьями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте короля.
В 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила газета Aftonbladet, речь идет о задержанном в Марсте 39-летнем этническом узбеке, который, возможно, является сторонником экстремистской организации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии