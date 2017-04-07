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Совбез ООН не пришел к согласию по Сирии

08.04.2017 09:04 — Новости Мира | Tut.by  
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На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в пятницу по инициативе Боливии (непостоянного члена Совбеза) для обсуждения американского ракетного удара по аэродрому сирийских правительственных ВВС, Вашингтон и Москва обменялись взаимными обвинениями и предупреждениями о негативных последствиях проводимой ими политики.


Фото: пресс-служба Совета безопасности ООН

Америка сделает так, что Башар Асад больше не будет применять химическое оружие, пообещала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

«Предотвращение распространения и использования химического оружия — неотъемлемая часть наших национальных интересов, — заявила она. — Мы готовы пойти дальше, хотя надеемся, что этого не потребуется».

Хейли выразила уверенность, что «усиление Асада поведет лишь к новым убийствам», осудив в этой связи Россию и Иран.

Представитель РФ в Совете Безопасности Владимир Сафронков, со своей стороны, назвал действия США незаконными и играющими на руку «террористам».

«Ваши односторонние действия приведут регион к ужасным трагедиям», — заявил он.

Британский представитель Мэтью Райкрофт назвал американский удар «пропорциональным ответом на немыслимый акт» [химическую атаку, в которой сирийская оппозиция и Запад обвиняют режим Асада].

По данным местным медиков, распыление выокотоксичного газа зарин в контролируемом сирийской оппозицией населенном пункте Хан-Шейхун 4 апреля, привело к гибели 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Официальный Дамаск отрицает свою причастность к химической атаке.


Мужчина несет пострадавшего во время газовой атаки ребенка. Фото: Reuters

В пятницу около 04.40 по местному времени (01.40 по Гринвичу) два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шейрат на западе провинции Хомс, с которого стартовали самолеты, предположительно осуществившие химическую атаку. В результате погибли, по разным данным, от шести до девяти человек.

Российские военные были заранее предупреждены.

Минобороны РФ, ссылаясь на свои технические средства наблюдения, заявило о низкой эффективности удара.

Находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга прав человека утверждает, что, согласно имеющейся у него информации, правительственные самолеты уже вечером в пятницу вновь взлетали с аэродрома.

Местный житель рассказал по телефону Би-би-си, что летное поле серьезно повреждено, а в соседних домах от взрывов вылетели стекла и по стенам пошли трещины. Несколько человек, в том числе детей, были легко ранены осколками стекла, но все погибшие — сирийские военнослужащие, утверждал собеседник Би-би-си.

Анонимные источники в американском разведывательном сообществе сообщили СМИ, что, по имеющимся данным, российские военнослужащие присутствовали на аэродроме Шейрат в тот момент, когда сирийская авиация готовилась к химической атаке, но знали они об этом, или нет, неизвестно.

В знак протеста против действий США Россия в 21.00 по Гринвичу в пятницу закрыла «горячую линию» связи с американскими военными, ранее созданную во избежание инцидентов в воздушном прстранестве Сирии.


Два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шейрат. Фото: Reuters

Также в пятницу фрегат «Адмирал Григорович» направился из Черного моря к берегам Сирии, где, как ожидается, пробудет около месяца, однако этот поход планировался ранее.

Российские представители также обещали укрепить противовоздушную оборону сирийских правительственных сил, но в подробности при этом не вдавались.

Как указывает военно-дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус, крылатые ракеты из-за небольшой высоты полета являются чрезвычайно трудными мишенями для ПВО.

Ранее Дамаск располагал достаточно мощной противовоздушной обороной, основанной на ракетах и радарах советского производства, но теперь она существенно ослаблена старением вооружений и утратой части позиций в ходе гражданской войны. Во всяком случае, израильтяне наносили авиаудары по принадлежащим проиранской «Хезболле» складам и караванам с оружием на территории Сирии совершенно беспрепятственно.

На российской авиабазе Хмеймим дислоцированы новейшие зенитно-ракетные комплексы, приисутствие которых, по всей вероятности, побудит США воздержаться от использования в Сирии пилотируемых летательных аппаратов во избежание людских потерь.

Если удары по позициям Асада продолжатся, средством останутся «Томагавки», полагает Маркус.

Президент Дональд Трамп ранее высказывался против американского вмешательства в Сирии, призывая сосредоточиться на внутренних проблемах.

31 марта Никки Хейли заявила, что смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране.

Однако химатака 4 апреля привела к изменению позиции Вашингтона. Госсекретарь Рекс Тиллерсон в четверг вновь заявил, что Асаду не должно быть места в будущем Сирии.

 
 
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