Баскская террористическая организация ЭТА сообщила в субботу французской полиции о местонахождении 12 тайных складов оружия, расположенных на юго-востоке Франции. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на источники во французской полиции.



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Как объявило ранее руководство ЭТА, в субботу в городе Байонна (юго-восток Франции) состоится «церемония разоружения организации». Представители радикальных басков обещают передать правоохранительным органам свои основные запасы стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Баскские террористы осуществляли вооруженные операции в основном на территории соседней Испании, но их тыловые базы, включающие центры подготовки и склады с оружием находятся во Франции.

Ранее о желании изучить арсеналы с оружием ЭТА, расположенные во Франции, заявила Национальная судебная коллегия Испании. Испанские власти хотят проанализировать, существуют ли в арсеналах или документах свидетельства, которые помогли бы раскрыть преступления, совершенные ранее членами организации.

Организация ЭТА («Страна басков и свобода») в течение четырех десятилетий выступала за независимость территории проживания басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 году. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 800 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.