Гражданка Румынии Андреа Кристя, упавшая в Темзу с Вестминстерского моста при теракте в Лондоне 22 марта, умерла в больнице. Таким образом число жертв нападения увеличилось до пяти. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило AFP.



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В полиции сообщили, что Андреа Кристя упала в Темзу с Вестминстерского моста, когда Халид Масуд наехал на нее на автомобиле. Спасатели достали ее из реки и доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины более двух недель, сделали ей операцию по удалению сгустков крови из мозга, однако в четверг было принято решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

В посольстве Румынии в Великобритании рассказали, что 22 марта женщина находилась в Лондоне со своим спутником Андреем Бурназем. В этот день он должен был сделать ей предложение. Мужчина получил перелом ноги при нападении. Его также прооперировали. На следующий день он в инвалидном кресле возложил цветы на месте трагедии.

52-летний Масуд наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, а ранее убил ножом полицейского у здания парламента. Нападавший был застрелен сотрудниками правопорядка.

После нападения полиция задержала 12 человек по делу о теракте. Позже всех отпустили, не найдя подтверждений их причастости к случившемуся.

Ответственность за теракт в центре Лондона взяла на себя группировка «Исламское государство». Однако в полиции не нашли подтверждения связи Масуда с террористическими организациями.