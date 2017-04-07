7 апреля США атаковали правительственные базы на территории Сирии крылатыми ракетами «Томагавк». TUT.BY вспомнил, когда и почему Соединенные Штаты вмешивались в конфликты на территории других стран, а также что это принесло местному населению.



Солдаты американской армии. Фото: Википедия

«Америка для американцев»

На постсоветском пространстве США давно получила репутацию «мирового полицейского», который последовательно вмешивается в конфликты по всему миру в своих интересах. На Западе страна, наоборот, воспринимается как «защитник демократии», который боролся с советской «империей зла», а теперь успешно противостоит авторитарным режимам. В любом случае, истоки и той, и другой репутации стоит искать в ХIХ веке.

Правда, вплоть до начала ХХ века Соединенные Штаты последовательно дистанцировались от любых европейских проблем. Добавим, что большая часть мира в то время являлась колониями или полуколониями европейских государств (например, к концу ХIХ века в Африке осталось всего две независимые страны — Либерия, которой, кстати, как раз помогали США, и Эфиопия). Вступать с последними в конфликт у Штатов не было желания, да и возможностей. Поэтому американская внешняя политика базировалась на «доктрине Монро» (1823), названной так в честь пятого президента страны.



Кавалеристы США. 1876 год. Фото: Википедия

Если сформулировать ее вкратце, это «Америка для американцев». США не вмешивались в европейские дела, но при этом стремились, чтобы европейцы не пытались сделать зоной своего влияния Латинскую Америку (которая только-только завоевала независимость, свергнув владычество Испании). Поэтому активность США за пределами этого региона можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, в 1853 году американская эскадра под угрозой бомбардировки заставила Японию, которая до этого придерживалась политики самоизоляции, подписать договор и открыть для торговли местные порты. В целом же США, как и другие страны в тот период, стремительно расширяли свою территорию (в том числе, и за счет соседней Мексики), поэтому их экспансия имела локальный характер.

«Большая дубинка» — но только для Латинской Америки

В 1904—1905 годах президент США Теодор Рузвельт пересмотрел «доктрину Монро» и сформулировал политику «большой дубинки». Согласно ей, если в Латинской Америке возникнут конфликты, США могут урегулировать их (в том числе, и с использованием силы). В то время Соединенные Штаты активно вмешивались в политику небольших государств, которые не могли оказать им серьезное сопротивление (Никарагуа, Гавайи, Гондурас) и даже «перехватывали» колонии у других стран (например, американцы поддержали борьбу филиппинцев против владычества Испании, а потом сами оккупировали страну).

Впрочем, последняя ситуация скорее была исключением — для Соединенных Штатов было важнее установить над территорией свой протекторат (как это было с Кубой), чем формально присоединить ее к себе (как это практиковала та же Российская империя). Например, чтобы построить Панамский канал, американцы помогли в 1903 году местным жителям освободиться от власти Колумбии — и поставили канал нового независимого государства под свой контроль.



Вильям Аллен Роджерс. Карикатура 1904 года: Теодор Рузвельт шагает по Карибскому морю с большой дубинкой за плечами. Фото: Википедия

Людские потери — как американцев, так и местных жителей — были минимальны. А цели — обеспечить рынок для сбыта товаров, а также контролировать крупные транспортные артерии — легко достижимы. Впрочем, не стоит сильно осуждать США. Под таким же правилам в то время играли практически все крупные страны. А на интересы колоний или полуколоний никто не обращал внимание.

В европейские проблемы США напрямую вмешалась только в начале ХХ века, приняв участие в Первой мировой войне. Но американский сенат заблокировал участие страны в Лиге Наций (предшественнице ООН). Поэтому долгое время спецоперации проходили по привычным латиноамериканским адресам (например, в Никарагуа и Гондурасе). Да и то до поры до времени: в 1933 году Франклин Рузвельт отказался от политики «большой дубинки», провозгласив политику «доброго соседа». Поэтому в 1930-е годы американцы восстанавливали экономику после мирового кризиса и наблюдали за Европой, где к власти пришел Гитлер.

После Второй мировой

Вторая мировая война резко изменила статус-кво. Германия и Япония были оккупированы, Франция и Великобритания только восстанавливались от последствий войны. Единственными странами, которые могли в тот момент претендовать на мировое господство, являлись Советский Союз и США. К тому же Соединенные Штаты первый и единственный раз в истории применили ядерное оружие в бою: 6 и 9 августа американские бомбардировщики сбросили атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки (по разным подсчетам, погибло от 150 до 246 тысяч человек).

Вскоре между СССР и США началась «холодная война». И если раньше вмешательство Соединенных Штатов имело сначала локальный, а потом региональный характер, то теперь оно стало глобальным.

«Первой ласточкой» стала война в Корее. Любопытно, что участие в ней войск США было полностью законно. После того, как Северная Корея напала на Южную, на свое заседание собрался Совет Безопасности ООН. Поскольку представитель СССР не принял участие в голосовании (а значит, не смог наложить свое вето), был принят проект американской резолюции. В Корею были направлены войска ООН во главе с США. Война в Корее закрепила разделение страны на Северную и Южную. В далекой перспективе это помогло превратить Южную Корею в одну из наиболее развитых стран своего региона (без вмешательства США весь полуостров уже давно принадлежал бы КНДР).



Северокорейский Т-34−85 на мосту, уничтоженном авиацией США. Фото: Википедия

В строгом соответствии с уставом ООН США действовали и во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году. После того, как президент Ирака Саддам Хусейн оккупировал соседний Кувейт, Совет безопасности ООН разрешил применить к агрессору все меры воздействия, допустимые по уставу организации. В результате военная коалиция во главе с США полностью освободила Кувейт. В отличие от Ирака, ситуация в стране стабильна, а уровень жизни в эмирате довольно высок.

Практически во всех остальных случаях США действовали без санкции ООН. Хорошо это или плохо? Пожалуй, вопрос риторический. Решения Совета безопасности должны приниматься единогласно, что практически невозможно из-за права вето. Кроме того, США действовали в реалиях «холодной войны», где противоборствующая сторона также не ограничивала себя моральными обязательствами.

К примеру, в 1954 году США вторглись в Гватемалу, в начале 1960-х — пытались свергнуть режим Фиделя Кастро, в 1983 году — осуществили спецоперацию в Гренаде, в 1989-м — в Панаме. Что стало причиной этому? Если попытаться обобщить, то во всех случаях правительства этих странах либо объявляли о своей ориентации на Советский Союз, либо начинали проводить антиамериканскую политику.



Американский морской пехотинец конвоирует вьетнамца. Август 1965 года. Фото: Википедия

Но не будем забывать, что Советский Союз в то же время вводил войска в Венгрию (1956) и Чехословакию (1968), подавлял выступления в Берлине (1953) и боролся с польской «Солидарностью» (1970-е — 1980-е). Причина была симметричная — эти территории входили в советскую сферу влияния, и СССР не мог допустить, чтобы они перешли к Западу.

Впрочем (если вынести за скобки Кубу), противоположный блок не препятствовал проведению таких операций. Причина была как в серьезном расстоянии, так и в нежелании нарушить своеобразный раздел мира на сферы влияния (Латинская Америка негласно относилась к США, Восточная Европа к Советскому Союзу).

Вьетнамский конфликт — часть Третьей мировой?

А вот на Африку и Азию никакие договоренности не распространялись. Поэтому именно эти регионы стали местом конфликтов и спецопераций. Причем, каждая из сверхдержав столкнулась с катастрофой. Советский Союз крайне неудачно воевал в Афганистане, США — во Вьетнаме. Во втором случае проамериканская администрация, как и во время войны в Корее, контролировала юг страны, а на севере находились прокоммунистические силы. Америка полноценно участвовала в конфликте в 1965—1973 годах — и проиграла.

58 тысяч американских солдат погибли, пропали без вести, умерли от ран или болезней, более 300 тысяч были ранены.

Еще более значительными были потери мирного населения. По официальным данным вьетнамского правительства, обнародованным в 1995 году, за время войны погибли 1,1 миллиона военнослужащих северовьетнамской армии и партизан, а также 2 миллиона мирных жителей в обеих частях страны. Данные по Южному Вьетнаму не такие точные: историки говорят об около 250 тысяч погибших и 1 миллионе раненых солдат.

Такие жертвы можно не в последнюю очередь объяснить неоправданной жестокостью американской армии. Например, ее солдаты использовали в боях напалмовые бомбы (напалм — загущенный бензин), позднее запрещенные к применению ООН. Недаром британский философ Бертран Рассел называл войну геноцидом по отношению к населению Вьетнама и организовал в 1967 году Международный трибунал, который осудил действия США.



Применение напалма во время войны во Вьетнаме. Фото: Википедия

В итоге американцы вывели войска из страны без всяких условий, а Вьетнам вскоре полностью перешел под контроль коммунистов.

Многие ученые рассматривают эти локальные конфликты как перманентную Третью мировую войну. Недаром американцы поддерживали афганских моджахедов, которые воевали с СССР (в свою очередь последний финансировал вьетнамских коммунистов) или держали военную эскадру у берегов Тайваня (ведь власти этого острова противостояли коммунистическому Китаю).

Одиночество на Олимпе

«Холодная война» в конце концов закончилась победой США и его сторонников по западному лагерю. Противостояние с Советским Союзом ушло в прошлое. В условиях, когда Китай пока претендовал лишь на мировое экономическое, а не политическое господство, США остались безраздельным монополистом на мировом Олимпе… И продолжали участвовать в операциях по всем миру.

В нескольких случаях американские акции проводились с разрешения и по мандату ООН. Речь об участии в операции в Сомали (1992), где миротворческие силы пытались облегчить последствия гражданской войны, о вторжении в Гаити (1994), чтобы восстановить власть законного президента, свергнутого военными, и в Афганистан (2001), чтобы победить силы «Аль-Кайды». В двух первых случаях Америку ждал успех. В Сомали войска ООН восстановили инфраструктуру страны, в Гаити к власти вернулся демократически избранный президент.

А вот с другими операциями, которые проводились без разрешения ООН, не все так однозначно. США участвовали в бомбардировках Югославии (1999), Ливии (2011), Исламского государства (2014), йеменских повстанцев (2015), воевали в Афганистане (2001−2013) и Ираке (2003−2011). Во всех случаях американцы боролись с авторитарными диктатурами, апеллируя к защите демократии.

На первом этапе противостояния американские военно-воздушные силы подтверждали, что являются лучшим в мире. Силы противников Америки были разгромлены, а противники США — президент Сербии Слободан Милошевич, лидер Ливии Муамар Каддафи, президент Ирака Саддам Хусейн — потеряли свою власть.



Морские пехотинцы перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года. Фото: Википедия

Но в долгосрочной перспективе лишь страны бывшей Югославии (Сербия и Черногория) сделали ставку на европейскую интеграцию. Сейчас обе страны являются официальными кандидатами в члены ЕС. То есть бомбардировка их страны со стороны НАТО не сделала жителей врагами западной цивилизации.

А вот в Ираке, Ливии и Сирии уничтожение диктаторских режимов привело к нестабильности, разрушению инфраструктуры, общему кризису в экономике, а зачастую — и к гражданской войне, которая перманентно продолжалась и после ухода американцев из региона. Боевые действия в регионе вызвали невиданный наплыв беженцев, который привел к серьезному кризису в Евросоюзе.

Но самое главное, что попытки привить традиционному восточному обществу западные ценности чаще заканчивались неудачей. А вакуум, возникший после исчезновения авторитарных режимов, заполнил именно ИГИЛ, что мы наблюдаем в том числе в Сирии. Сможет ли стать эта страна исключением, мы увидим очень скоро.

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