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Глава британского МИД отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии
08.04.2017 15:27 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил отменить намеченный на 10 апреля визит в Москву в связи с последними событиями в Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа.
«Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи „Большой семерки“ 10−11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», — говорится в заявлении.
Джонсон также заявил, что подробно обсудил свои планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, визит которого в Москву запланирован на 12 апреля. «Он посетит Москву, как и планировалось, после встречи „семерки“ и сможет передать это четкое и скоординированное послание русским», — заявил министр.
«Мы выражаем сожаление по поводу продолжающейся защиты Россией режима Асада даже после
Ранее газета The Independent со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщила, что власти Великобритании решили пойти на сближение с Россией, ожидая, что такой же шаг предпримет президент США Дональд Трамп. По их словам, к такому решению Лондон пришел в начале марта, когда Министерство иностранных дел анонсировало визит главы ведомства Бориса Джонсона в Москву. Встреча российского и британского министра должна была стать первой за последние пять лет. Однако в конце марта Джонсон отложил свой визит Москву, сославшись на изменение в расписании встреч глав МИД стран — членов НАТО.
Тем не менее один из высокопоставленных европейских дипломатов, который находится в Лондоне, в беседе с изданием рассказал, что британское правительство готово пересмотреть отношения с Москвой. Стороны могут обсудить сирийский кризис, а также Украину, Ливию и борьбу с терроризмом. Позже Лондон согласовал новую дату визита Джонсона в Москву — 10 апреля.
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"Мы выражаем сожаление по поводу продолжающейся защиты Россией режима Асада даже после применения химического оружия против мирных граждан", - заявил глава МИД.
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