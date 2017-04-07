Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил отменить намеченный на 10 апреля визит в Москву в связи с последними событиями в Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа.



Борис Джонсон. Фото: Reuters

«Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи „Большой семерки“ 10−11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», — говорится в заявлении.

Джонсон также заявил, что подробно обсудил свои планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, визит которого в Москву запланирован на 12 апреля. «Он посетит Москву, как и планировалось, после встречи „семерки“ и сможет передать это четкое и скоординированное послание русским», — заявил министр.

«Мы выражаем сожаление по поводу продолжающейся защиты Россией режима Асада даже после применения химического оружия против мирных граждан. Мы призываем Россию сделать все возможное для достижения политического урегулирования в Сирии и работать с международным сообществом, чтобы гарантировать, что шокирующие события прошлой недели никогда не повторятся», — призвал глава МИД Великобритании.

Ранее газета The Independent со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщила, что власти Великобритании решили пойти на сближение с Россией, ожидая, что такой же шаг предпримет президент США Дональд Трамп. По их словам, к такому решению Лондон пришел в начале марта, когда Министерство иностранных дел анонсировало визит главы ведомства Бориса Джонсона в Москву. Встреча российского и британского министра должна была стать первой за последние пять лет. Однако в конце марта Джонсон отложил свой визит Москву, сославшись на изменение в расписании встреч глав МИД стран — членов НАТО.

Тем не менее один из высокопоставленных европейских дипломатов, который находится в Лондоне, в беседе с изданием рассказал, что британское правительство готово пересмотреть отношения с Москвой. Стороны могут обсудить сирийский кризис, а также Украину, Ливию и борьбу с терроризмом. Позже Лондон согласовал новую дату визита Джонсона в Москву — 10 апреля.