Предполагаемый петербургский террорист Акбарджон Джалилов вернулся в родной город Ош в феврале, рассказал РБК его младший брат Ахрор. За месяц до теракта Акбар рассказывал родственникам о планах достроить дом на родине в 2017 году, окончательно переехать обратно в Киргизию и жениться.



Фото из аккаунта в сети «В Контакте»

Последняя поездка

В городе Оше на юге Киргизии корреспондент РБК встретился с Ахрором Джалиловым, младшим братом 22-летнего Акбарджона, по версии следствия, подорвавшегося 3 апреля в метро Санкт-Петербурга и унесшего жизни 13 человек​. Акбар работал в России с 2011 года, в последний раз он приехал в Ош в феврале 2017 года, рассказал его младший брат, 17-летний Ахрор. Эту информацию подтвердил источник РБК в республиканском МВД.

«Он был у нас 10−15 дней. Хотел отдохнуть, дальше вернуться на работу. Пока жил у нас, никуда особо не выходил. Играл в компьютерные гонки, увлекался машинами», — вспомнил Ахрор последний приезд брата.

Родной дом Акбара располагается в микрорайоне Он Адыр, где компактно проживают этнические узбеки. В этот дом Джалилов переехал, когда отец с сыновьями достроил его в 2009 году. В старый дом в микрорайоне Туран к дядям и тетям Ахрор не ездил, поэтому его поездка не выглядела как прощание с родными перед смертью, отмечают в семье Джалиловых.

«Акбар не читал намаз, не ходил на пятничную молитву. В феврале по приезде вообще ни разу не ходил в мечеть, я не заметил, чтобы он как-то изменил поведение», — уверил Ахрор. Он не видел в доме никакой подозрительной литературы, ничего необычного не было обнаружено и на домашнем компьютере, которым пользовался Акбар.

Акбар никогда не тяготел к религии, подтвердили РБК его тети Сурайе и Еркиной и классная руководительница Фатима Кадыржанова. Она учила Акбаржона с пятого по восьмой класс в школе № 26 им. Токтогула и охарактеризовала его как самого спокойного мальчика в классе и среднего по успеваемости ученика​. Акбарджон увлекался футболом, физкультурой, информатикой и русским, учил стихи, по химии и физике у него были двойки, утверждает учительница. Ни она, ни родственники не верят, что он мог собрать бомбу.

После восьмого класса Акбар бросил школу и ​​вскоре, в 2011 году, уехал в Петербург — устроился в автосервис, пойдя по стопам своего отца, который работал мастером кузовного ремонта.

​В том же 2011 году Джалилов-старший помог 16-летнему сыну оформить гражданство (по праву наличия российского паспорта у отца) и вернулся назад в Киргизию. Его сын остался в России один, гражданство Киргизии он так и не получил. Связь с родственниками он поддерживал по телефону, рассказал Ахрор.

После переезда в Россию каждый год Акбар брал отпуск и ездил в Ош​ к родным, но в 2015 и 2016 годах прервал эту традицию, вспомнил младший брат: «Я его спрашивал, когда он приехал в этом феврале: „Где ты был все это время?“. Акбар ответил, что служил в российской армии». Однако у родственников нет фотографий покойного из армии, и они не знают, в какой конкретно военной части он мог служить.

По словам брата, Акбар планировал в этом году построить пристройку к отцовскому дому, затем вернуться из России на родину окончательно, чтобы найти себе жену. Акбарджон, несмотря на собственные планы вернуться в Россию, предлагал брату по исполнении 18 лет поехать в Петербург работать в суши-баре из-за «хорошей зарплаты». По воспоминаниям брата, он каждый месяц пересылал домой 10−15 тыс. руб., потом, когда стал су-шефом, — 15−20 тыс. руб.

«Чистая» биография

Ахрор подтвердил РБК, что на фотографиях останков Джалилова, появившихся в соцсетях после взрыва в вагоне поезда в петербургском метро, именно его брат. С этим согласился​​ еще один близкий к семье Джалиловых собеседник РБК.

Но​ Джалиловы не верят, что Акбар сам решил стать смертником. Близкие верят, что его подставили, обманом заставив взять сумку и рюкзак с бомбой, а затем проведя дистанционную детонацию.

Отца и мать Акбара на следующий день после теракта вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) и МВД. «В восемь утра во вторник выдернули его на допрос прямо в пижаме без носков из постели», — вспомнили тети Джалилова-младшего. Его мать и отец вернутся после допросов на родину уже в субботу, 8 апреля, уточнили РБК в генконсульстве Киргизии в России.

Ахрора сразу после взрыва вызывали на допросы в ГКНБ и МВД. «На допросах мне говорили, что Акбар связан с „Исламским государством“. Но у него не было никакой причины связываться с ИГИЛ», — считает он.

Джалилов — «парень из благополучной семьи», рассказал РБК представитель пресс-службы ГУВД по Ошу Замир Садыков. По его словам, все произошедшее шокировало жителей Оша. «В последние годы он жил в России, и случившееся — ошибка российских силовиков, ФСБ и полиции», — считает Садыков. Он уверил РБК, что киргизские силовики делают все возможное для профилактики экстремизма внутри страны.

Источник РБК в МВД Киргизии подтвердил, что «киргизская» биография взорвавшегося в Петербурге Джалилова-младшего и всей его семьи «чистая» — в ней нет ни приводов в милицию, никто из родственников не состоит на учете и не имеет связей с радикальными религиозными течениями. «Опасные связи» у Акбарджона могли возникнуть именно в последние годы его жизни России, когда он был оторван от семьи, делают выводы силовики. Источник уточнил, что у милиции нет информации о попытках Акбарджона попасть в Сирию, но не исключил наличия таких сведений у ГКНБ.

Пресс-секретарь этой спецслужбы Рахат Сулайманов предложил РБК обращаться со всеми вопросами по расследованию в СКР, так как Акбарджон не был гражданином Киргизии.

Подробности биографии Акбара, его петербургского периода жизни, возможные версии теракта и предполагаемые связи взрывов в России с радикальными группировками​ будут опубликованы​ в репортаже РБК​ в понедельник.

Жертвами теракта 3 апреля в петербургской подземке стали 14 человек, включая самого смертника, более 60 пострадали. После взрыва все станции петербургского метро были закрыты, и силовики обнаружили еще одну, более мощную, бомбу на станции метро «Площадь Восстания». Устройства такого типа характерны скорее для ближневосточных исламистов, чем для северокавказского бандподполья, рассказывали РБК эксперты, изучившие фото СВУ.

В СКР сообщили, что на сумке со взрывным устройством на «Площади Восстания» были обнаружены генетические следы Джалилова. «На основании экспертизы и записи камер видеонаблюдения установлено, что сумку на станции оставил тот же человек, который устроил взрыв в вагоне», — заявляла официальный представитель СКР Светлана Петренко.

О задержании в Москве и Петербурге предполагаемых соучастников петербургского теракта СКР сообщил вечером в четверг, 6 апреля. Совместно с ФСБ и МВД в Северной столице задержаны шесть человек и еще двое в Москве. Трое из задержанных были поварами в Суши Wok​. В субботу предполагаемых соучастников теракта арестовали.

Дома у вероятных террористов были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, идентичное тому, что было найдено на «Площади Восстания». До этого прошел обыск в квартире Джалилова. Следователи обнаружили там материалы (скотч, фольгу и другие), которые, предположительно, использовались для изготовления бомбы.​