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Германия не будет участвовать в ударах США по Сирии

08.04.2017 16:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) не будут участвовать в возможных новых ударах США по позициям сирийской правительственной армии. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в эфире радиостанции SWR.

Глава минобороны подчеркнула, что перед Бундесвером поставлена задача вести разведку в ходе борьбы западной коалиции против террористической группировки «Исламское государство». «И я подчеркиваю, в борьбе против ИГ. Это совершенно ясный мандат, в его рамках мы будем действовать», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эта задача никак не связана с вопросом применения химического оружия в Сирии и деятельностью президента Башара Асада.

В операции западной коалиции против ИГ германские военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS (АВАКС) НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов- разведчиков «Торнадо», которые дислоцированы на базе альянса Инджирлик в Турции. Инструкторы Бундесвера обучают иракских курдов.

Персонал ВС ФРГ присутствует также в штабах коалиции.

 
 
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В операции западной коалиции против ИГ германские военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS.

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