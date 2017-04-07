Вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) не будут участвовать в возможных новых ударах США по позициям сирийской правительственной армии. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в эфире радиостанции SWR.

Глава минобороны подчеркнула, что перед Бундесвером поставлена задача вести разведку в ходе борьбы западной коалиции против террористической группировки «Исламское государство». «И я подчеркиваю, в борьбе против ИГ. Это совершенно ясный мандат, в его рамках мы будем действовать», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эта задача никак не связана с вопросом применения химического оружия в Сирии и деятельностью президента Башара Асада.

В операции западной коалиции против ИГ германские военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS (АВАКС) НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов- разведчиков «Торнадо», которые дислоцированы на базе альянса Инджирлик в Турции. Инструкторы Бундесвера обучают иракских курдов.

Персонал ВС ФРГ присутствует также в штабах коалиции.