|
Германия не будет участвовать в ударах США по Сирии
08.04.2017 16:57 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) не будут участвовать в возможных новых
Глава минобороны подчеркнула, что перед Бундесвером поставлена задача вести разведку в ходе борьбы западной коалиции против террористической группировки «Исламское государство». «И я подчеркиваю, в борьбе против ИГ. Это совершенно ясный мандат, в его рамках мы будем действовать», — сказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что эта задача никак не связана с вопросом применения химического оружия в Сирии и деятельностью президента Башара Асада.
В операции западной коалиции против ИГ германские военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS (АВАКС) НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов- разведчиков «Торнадо», которые дислоцированы на базе альянса Инджирлик в Турции. Инструкторы Бундесвера обучают иракских курдов.
Персонал ВС ФРГ присутствует также в штабах коалиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В операции западной коалиции против ИГ германские военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии