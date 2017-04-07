Президент США Дональд Трамп похвалил американских военных, участвовавших в ракетном ударе по авиабазе в Сирии, за «то, что они так хорошо представили Штаты и весь мир». Такое сообщение оставил в Twitter американский президент.



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«Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, за то, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир при атаке на Сирию», — написал Трамп.

Напомним, в ночь на 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объяснил, что такое решение принял после того, как режим Асада осуществил химическую атаку в провинции Идлиб.

Москва восприняла атаку на базу в Хомсе как акт агрессии против своего союзника.

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