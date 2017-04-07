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"Хорошо представили США". Трамп похвалил военных за удар по Сирии
08.04.2017 19:36 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп похвалил американских военных, участвовавших в ракетном ударе по авиабазе в Сирии, за «то, что они так хорошо представили Штаты и весь мир». Такое
«Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, за то, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир при атаке на Сирию», — написал Трамп.
Напомним, в ночь на 7 апреля США
Москва
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Напомним, в ночь на 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс.
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