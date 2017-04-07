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В ООН выбрали самого молодого посла мира

08.04.2017 21:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Пакистанка Малала Юсуфзай, выжившая в 2012 году после нападения боевиков из группировки «Техрик-и-талибан Пакистан» и выступающая за повсеместную доступность образования для женщин, станет самым молодым послом мира ООН. Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш выбрал 19-летнюю активистку для занятия этого поста, сообщил вечером в пятницу, 7 апреля, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.


«Даже перед лицом серьезной опасности Малала Юсафзай продемонстрировала непоколебимую приверженность правам женщин, девочек» и других групп населения, отметил Гутерриш. По его словам, «ее мужественный активизм» воодушевил «множество людей по всему миру».

Официальная церемония вступления пакистанки в эту должность состоится 10 апреля.

С 11 лет девушка писала в блоге Би-би-си о том, как изменилась ее жизнь после прихода талибов в долину Сват, и открыто выступала за право девочек ходить в школу. В 2012 году Малала Юсуфзай возвращалась домой из школы в школьном автобусе. Транспортное средство было остановлено талибами. После того как боевики установили ее личность, на пакистанку было совершено покушение. Ей удалось выжить и впоследствии пришлось пройти длительное лечение в Великобритании. В 2013 году активистке была вручена премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. В 2014 году Малала Юсуфзай за «борьбу с угнетением молодых людей и за их право на образование» была удостоена Нобелевской премии мира и стала самым юным лауреатом за всю историю этой награды.

 
 
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Генсек ООН Антониу Гутерриш выбрал 19-летнюю пакистанку для занятия поста посла мира, отметив ее борьбу за право женщин на образование.

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