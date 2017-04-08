Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой американской дипломатии Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии, после того как США нанесли ракетный удар по авиаабазе правительственных сил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИДа в Facebook.



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Разговор, уточнили в МИДе, состоялся по инициативе американской стороны.

«Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский министр отметил, что информация о применении правительственными войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствует​ действительности. «Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече», — сообщает МИД. Визит Тиллерсона в Москву намечен на 12 апреля 2017 года.

До разговора с Тиллерсоном Лавров поговорил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем. Инициатором разговора, как уточнили в МИД России, стала германская сторона.

«Лавров подробно изложил российскую позицию в отношении незаконных действий Вашингтона, являющихся актом агрессии и грубым нарушением норм международного права, противоречащим задачам борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении пресс-службы МИДа, опубликованном в Facebook.

В МИДе добавили, что Лавров охарактеризовал ссылки на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе 4 апреля недостоверными и неубедительными. Российская сторона, согласно сообщению, заявила о необходимости «тщательного расследования произошедшего и установления фактов».

Ранее в субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил , что отменяет намеченный на 10 апреля визит в Москву в связи с последними событиями в Сирии. «Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи „Большой семерки“ 10−11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», — говорилось в заявлении МИД Великобритании.​

6 апреля, за день до нанесения ракетного удара по авиабазе в Сирии , Тиллерсон призвал российское руководство тщательно обдумать свою политику в отношении режима президента Башара Асада в Сирии. «Очень важно, чтобы российское правительство тщательно взвесило свою дальнейшую поддержку режима Башара Асада», — заявил тогда Тиллерсон.​

Непосредственно после удара глава Госдепа сказал, что Москва не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году. ​При этом он добавил, что российские власти или замешаны в нарушении этого соглашения или неспособны осуществить его.

Кроме того, Тиллерсон назвал реакцию России на удар США по Сирии «разочаровывающей», однако добавил, что эта реакция не стала для него сюрпризом. Он отметил, что ответ России на действия США в Сирии свидетельствует о продолжающейся поддержке Москвой режима Башара Асада.