|
"Это лишь играет на руку экстремистам". Лавров и Тиллерсон обсудили удар США по Сирии
08.04.2017 22:26 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой американской дипломатии Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии, после того как США нанесли ракетный удар по авиаабазе правительственных сил. Об этом говорится в сообщении,
Разговор, уточнили в МИДе, состоялся по инициативе американской стороны.
«Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский министр отметил, что информация о применении правительственными войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствует действительности. «Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече», — сообщает МИД. Визит Тиллерсона в Москву намечен на 12 апреля 2017 года.
До разговора с Тиллерсоном Лавров поговорил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем. Инициатором разговора, как уточнили в МИД России, стала германская сторона.
«Лавров подробно изложил российскую позицию в отношении незаконных действий Вашингтона, являющихся актом агрессии и грубым нарушением норм международного права, противоречащим задачам борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении пресс-службы МИДа, опубликованном в Facebook.
В МИДе добавили, что Лавров охарактеризовал ссылки на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе 4 апреля недостоверными и неубедительными. Российская сторона, согласно сообщению, заявила о необходимости «тщательного расследования произошедшего и установления фактов».
Ранее в субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
6 апреля, за день до
Непосредственно после удара глава Госдепа сказал, что Москва не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году. При этом он добавил, что российские власти или замешаны в нарушении этого соглашения или неспособны осуществить его.
Кроме того, Тиллерсон назвал реакцию России на удар США по Сирии «разочаровывающей», однако добавил, что эта реакция не стала для него сюрпризом. Он отметил, что ответ России на действия США в Сирии свидетельствует о продолжающейся поддержке Москвой режима Башара Асада.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии