Около 3,5 тонны оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ обнаружили французские силы правопорядка на тайных складах, координаты которых передали властям боевики баскской террористической организации ЭТА. Об этом сообщил премьер-министр Франции Бернар Казнёв. Списки схронов оружия были направлены в прокуратуру города Байонна руководством группировки ЭТА в рамках ее планов по разоружению и прекращению вооруженной борьбы.



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«Это решающий этап на пути к прекращению существования баскского терроризма. Надеюсь, что тем самым положен конец пяти десятилетиям насилия и что в Стране басков настанет эпоха надежного мира, которой ей так не хватало», — подчеркнул Бернар Казнёв.

Он отметил, что «правительство Франции выражает удовлетворение данной операцией, которая прошла в обстановке спокойствия, без какого-либо проявления насилия». Как сообщает пресс-служба Матиньонского дворца, в своем заявлении премьер-министр выразил соболезнование родным и близким 829 человек, погибших от рук баскских террористов и «тысячам пострадавших при терактах».

Как сообщил французский премьер, кроме огнестрельного оружия, боеприпасов и готовой к использованию взрывчатки в тайниках были также обнаружены химические вещества, применяемые при изготовлении взрывных устройств. Оружие и различного рода технические средства будут изучены экспертами, в частности с целью выяснить, в ходе каких терактов они могли быть использованы. «Все эти работы будут проведены в тесном сотрудничестве с испанскими юридическими органами, так как полученные данные могут помочь в продвижении ведущихся расследований», — сказал Казнёв.

Премьер подчеркнул, что эти работы «также позволят определить, полностью ли ЭТА сдала свое вооружение». Ряд экспертов сомневаются, что террористическая организация полностью разоружилась и не исключают, что самые современные виды оружия остались на ее других тайных складах, прежде всего на территории Франции.

ЭТА с 1959 года совершала теракты и убивала людей, требуя от испанских и французских властей предоставление независимости территориям басков, включающим земли на севере Испании и юго-западе Франции. Несмотря на объявление ЭТА в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование ее участников, так как группировка по- прежнему фигурирует в составленном Европейским союзом списке террористических организаций.