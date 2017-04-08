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Спустя сутки после атаки Трамп пояснил Конгрессу США цель ракетного удара по Сирии

09.04.2017 01:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп официально уведомил только в субботу спикера Палаты представителей Конгресса Пола Райана о проведении ракетного удара по сирийской авиабазе. Об этом говорится в распространенном Белым домом письме, датированном 8 апреля.


Фото: Reuters

«Я направляю вам это письмо в рамках моих усилий по информированию Конгресса, — говорится в документе. — Я ценю поддержку Конгресса в этом решении (провести атаку — прим. ТАСС)».

В письме хозяин Белого дома рассказывает о том, что 6 апреля вечером по его приказу ВС США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Американская разведка считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

По словам Трампа, целью ракетного удара было «ослабление способности сирийских ВС проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия». Военными мерами президент также пытался «разубедить сирийский режим (президента Башара Асада) использовать или распространять химическое оружие». В итоге, утверждает лидер США, его решение должно привести к «обеспечению стабильности в регионе и предотвращению ухудшения гуманитарной катастрофы» в стране.

Президент указал, что он действовал «в жизненно важных интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». «Соединенные Штаты будут принимать дополнительные меры, когда это необходимо и уместно, для продвижения своих важных национальных интересов», — заключил глава государства.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

 
 
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По словам президента США, целью ракетного удара было "ослабление способности сирийских ВС проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия".

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