Президент США Дональд Трамп официально уведомил только в субботу спикера Палаты представителей Конгресса Пола Райана о проведении ракетного удара по сирийской авиабазе . Об этом говорится в распространенном Белым домом письме, датированном 8 апреля.



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«Я направляю вам это письмо в рамках моих усилий по информированию Конгресса, — говорится в документе. — Я ценю поддержку Конгресса в этом решении (провести атаку — прим. ТАСС)».

В письме хозяин Белого дома рассказывает о том, что 6 апреля вечером по его приказу ВС США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Американская разведка считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

По словам Трампа, целью ракетного удара было «ослабление способности сирийских ВС проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия». Военными мерами президент также пытался «разубедить сирийский режим (президента Башара Асада) использовать или распространять химическое оружие». В итоге, утверждает лидер США, его решение должно привести к «обеспечению стабильности в регионе и предотвращению ухудшения гуманитарной катастрофы» в стране.

Президент указал, что он действовал «в жизненно важных интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». «Соединенные Штаты будут принимать дополнительные меры, когда это необходимо и уместно, для продвижения своих важных национальных интересов», — заключил глава государства.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.