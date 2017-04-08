Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (ПАКОМ) подтвердило движение тяжелого атомного авианосца ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения в сторону Корейского полуострова. О передвижении авианосной ударной группы (АУГ) корреспонденту ТАСС рассказал официальный представитель ПАКОМ Дэйв Бенхэм.



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«Глава ПАКОМ, адмирал Харри Харрис отдал приказ АУГ Carl Vinson отправиться в северном направлении по акватории западной части Тихого океана после того, как она покинет Сингапур 8 апреля, и доложить о прибытии в назначенную точку», — отметил представитель командования, не указав конечный маршрут группы.

В состав АУГ кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. По словам Бенхэма, изначально планировалось, что они направятся к берегам Австралии.

АУГ в конце марта провела в Восточно-Китайском море совместные маневры с отрядом кораблей Морских сил самообороны Японии. Основной целью учений была отработка взаимодействия боевых кораблей двух стран в составе единой группировки.



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Ранее телекомпания NBC сообщила, что Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия ядерной угрозе, исходящей, по мнению Вашингтона, от КНДР.

По данным телекомпании, представленные президенту варианты включают возможность размещения части американского ядерного арсенала в Южной Корее, а также убийство лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как отмечает NBC, в Белом доме надеются, что Китай сможет использовать свое влияние и убедить Пхеньян отказаться от развития его ядерной программы, в противном случае Вашингтону придется прибегнуть к другим вариантам.

Согласно сведениям телеканала, сотрудники СНБ представили Трампу еще один вариант действий, заключающийся в тайной отправке на территорию КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения секретных операций, предполагающих диверсии и выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры.