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Авианосец США с ударной группой направится к берегам Корейского полуострова
09.04.2017 10:30 — Новости Мира | Tut.by
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (ПАКОМ) подтвердило движение тяжелого атомного авианосца ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения в сторону Корейского полуострова. О передвижении авианосной ударной группы (АУГ) корреспонденту ТАСС рассказал официальный представитель ПАКОМ Дэйв Бенхэм.
«Глава ПАКОМ, адмирал Харри Харрис отдал приказ АУГ Carl Vinson отправиться в северном направлении по акватории западной части Тихого океана после того, как она покинет Сингапур 8 апреля, и доложить о прибытии в назначенную точку», — отметил представитель командования, не указав конечный маршрут группы.
В состав АУГ кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. По словам Бенхэма, изначально планировалось, что они направятся к берегам Австралии.
АУГ в конце марта провела в Восточно-Китайском море совместные маневры с отрядом кораблей Морских сил самообороны Японии. Основной целью учений была отработка взаимодействия боевых кораблей двух стран в составе единой группировки.
Ранее телекомпания
По данным телекомпании, представленные президенту варианты включают возможность размещения части американского ядерного арсенала в Южной Корее, а также убийство лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как отмечает NBC, в Белом доме надеются, что Китай сможет использовать свое влияние и убедить Пхеньян отказаться от развития его ядерной программы, в противном случае Вашингтону придется прибегнуть к другим вариантам.
Согласно сведениям телеканала, сотрудники СНБ представили Трампу еще один вариант действий, заключающийся в тайной отправке на территорию КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения секретных операций, предполагающих диверсии и выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры.
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