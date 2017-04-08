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В США рассказали о дальнейших действиях в Сирии
09.04.2017 12:11 — Новости Мира | Tut.by
Рекс Тиллерсон ответил на вопрос о дальнейших действиях США в Сирии после ракетного удара по авиабазе сирийских правительственных сил. Ранее МИД России сообщил, что Тиллерсон и Лавров обсудили американский ракетный удар по Сирии.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в
«Как только угроза ИГИЛ будет уменьшена или ликвидирована, я думаю, мы сможем напрямую обратить внимание на стабилизацию ситуации в Сирии», — сказал Тиллерсон.
Он добавил, что администрация США по-прежнему надеется на решение, которое положит конец гражданской войне в Сирии. Часть этого решения, по его словам, включает в себя привлечение всех сторон к политическим переговорам.
«Очевидно, что они [переговоры] должны проходить с участием режима при поддержке их союзников», — сказал Тиллерсон. «Мы надеемся, что Россия решит сыграть конструктивную роль в поддержке прекращения огня на своих собственных переговорах в Астане и в конечном счете в Женеве».
По словам Тиллерсона, если удастся достичь прекращения огня в Сирии, «у нас будут условия для начала полезного политического процесса».
В ночь на 7 апреля США нанесли
Ранее в субботу МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Тиллерсон заявил, что приоритетом для Вашингтона остается борьба с "Исламским государством".
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