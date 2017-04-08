Рекс Тиллерсон ответил на вопрос о дальнейших действиях США в Сирии после ракетного удара по авиабазе сирийских правительственных сил. Ранее МИД России сообщил, что Тиллерсон и Лавров обсудили американский ракетный удар по Сирии.



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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CBS News, отвечая на вопрос о дальнейших действиях США в Сирии, заявил, что приоритетом для Вашингтона остается борьба с «Исламским государством». Глава Госдепа подчеркнул, что важно сначала решить проблему терроризма, а потом «иметь дело с режимом Асада».

«Как только угроза ИГИЛ будет уменьшена или ликвидирована, я думаю, мы сможем напрямую обратить внимание на стабилизацию ситуации в Сирии», — сказал Тиллерсон.

Он добавил, что администрация США по-прежнему надеется на решение, которое положит конец гражданской войне в Сирии. Часть этого решения, по его словам, включает в себя привлечение всех сторон к политическим переговорам.

«Очевидно, что они [переговоры] должны проходить с участием режима при поддержке их союзников», — сказал Тиллерсон. «Мы надеемся, что Россия решит сыграть конструктивную роль в поддержке прекращения огня на своих собственных переговорах в Астане и в конечном счете в Женеве».

По словам Тиллерсона, если удастся достичь прекращения огня в Сирии, «у нас будут условия для начала полезного политического процесса».

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс. Ракетная атака стала ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. Ответственность за нее Вашингтон возложил на силы президента Сирии Башара Асада. Пентагон сообщал, что корабли В​оенно-морских​ сил США выпустили по сирийской авиабазе 59 крылатых ракет «Томагавк».

Ранее в субботу МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с Тиллерсоном ситуацию в Сирии, после того как США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных сил. В сообщении сказано, что глава российского внешнеполитического ведомства сообщил своему американскому коллеге, что «нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности». Отмечалось, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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