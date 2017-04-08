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Взрыв в церкви в Египте: более 10 погибших

09.04.2017 12:01 — Новости Мира | Tut.by  
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При взрыве в церкви в египетском городе Танта на севере страны погибли по меньшей мере 13 человек, не менее 42 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Взрыв прогремел в коптской церкви Мар-Гиргис во время богослужения в связи с отмечаемым в этот день Вербным воскресеньем. Как передает телеканал Al-Arabia, в этот момент в церкви скопилось большое количество людей. Полиция оцепила место взрыва.

По информации телеканала, вскоре после этого в городе произошел второй взрыв в районе полицейского участка.

В январе 2016 года в Египте, рядом с дорогой, которая ведет к египетским пирамидам в Гизе, произошел взрыв. Его жертвами стали шесть человек, в том числе полицейский.

 
 
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Взрыв прогремел в коптской церкви Мар-Гиргис во время богослужения в связи с отмечаемым в этот день Вербным воскресеньем.

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