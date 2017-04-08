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СМИ узнали о планах Тиллерсона предъявить России обвинения из-за поддержки Асада
09.04.2017 15:07 — Новости Мира | Tut.by
В ходе предстоящего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон выдвинет в адрес России обвинения в поддержке режима сирийского лидера Башара Асада. Об этом со ссылкой на собственные источники, в воскресенье, 9 апреля, пишет издание New York Post.
Речь, в частности, пойдет о
Издание напоминает, что в
«Соединенные Штаты и Великобритания четко сигнализировали Путину, что действия Асада больше невозможно терпеть», — пишет издание.
Накануне стало известно, что глава МИД Великобритании
Информация о газовой атаке появилась 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и Запад обвинили в атаке правительственные войска. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.
В ночь на 7 апреля
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В ходе предстоящего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон выдвинет в адрес России обвинения в поддержке режима сирийского лидера Башара Асада.
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