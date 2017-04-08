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СМИ узнали о планах Тиллерсона предъявить России обвинения из-за поддержки Асада

09.04.2017 15:07 — Новости Мира | Tut.by  
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В ходе предстоящего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон выдвинет в адрес России обвинения в поддержке режима сирийского лидера Башара Асада. Об этом со ссылкой на собственные источники, в воскресенье, 9 апреля, пишет издание New York Post.


Речь, в частности, пойдет о газовой атаке на город Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в начале апреля. У американской стороны, как утверждается, есть доказательства того, что Россия якобы знает и пытается скрыть применение подконтрольными Асаду силами зарина. Кроме того, госсекретарь США заявит о нарушении Москвой конвенции 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия.

Издание напоминает, что в телефонном разговоре с Тиллерсоном, состоявшемся 8 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию об использовании сирийскими правительственными силами химического оружия.

«Соединенные Штаты и Великобритания четко сигнализировали Путину, что действия Асада больше невозможно терпеть», — пишет издание.

Накануне стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за «коренных изменений ситуации в Сирии». Он добавил, что обсудил происходящее с Тиллерсоном и тот во время поездки, запланированной на более поздний срок, «сможет передать это четкое и скоординированное послание русским».

Информация о газовой атаке появилась 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и Запад обвинили в атаке правительственные войска. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар по аэродрому Шайрат, с которого, как полагает американская сторона, вылетели самолеты, совершившие газовую атаку. Всего было выпущено 59 крылатых ракет.

 
 
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В ходе предстоящего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон выдвинет в адрес России обвинения в поддержке режима сирийского лидера Башара Асада.

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