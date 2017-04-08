﻿ Три взрыва в Египте в Вербное воскресенье: более 30 погибших, более 50 раненых. 21.by
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Три взрыва в Египте в Вербное воскресенье: более 30 погибших, более 50 раненых

09.04.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Очередной взрыв произошел у входа в церковь в египетской Александрии, передает Reuters. Речь идет о соборе Святого Марка.


Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает о двух погибших и 21 раненном.

Газета Bashayer уточняет, что подрыв осуществил террорист-смертник. По информации издания, он привел в действие бомбу после того, как сотрудники службы безопасности помешали ему пройти внутрь здания.

ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, спустя несколько часов после двойной атаки в городе Танта. Там взрыв сначала произошел возле коптской церкви Мар-Гиргис, где множество верующих собрались по случаю Вербного воскресенья, а затем еще одно устройство сработало у местного центра подготовки полицейских. В первом случае, по имеющейся информации, число жертв достигло 30, во втором сообщается о гибели одного человека.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения ни в Танте, ни в Александрии.

В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».

 
 
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Первый взрыв прогремел в коптской церкви Мар-Гиргис во время богослужения, второй - у полицейского участка, в третьем случае смертник подорвал себя у церкви в...

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