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Три взрыва в Египте в Вербное воскресенье: более 30 погибших, более 50 раненых
09.04.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by
Очередной взрыв произошел у входа в церковь в египетской Александрии, передает
Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает о двух погибших и 21 раненном.
Газета Bashayer уточняет, что подрыв осуществил террорист-смертник. По информации издания, он привел в действие бомбу после того, как сотрудники службы безопасности помешали ему пройти внутрь здания.
ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, спустя несколько часов после
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения ни в Танте, ни в Александрии.
В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».
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Первый взрыв прогремел в коптской церкви Мар-Гиргис во время богослужения, второй - у полицейского участка, в третьем случае смертник подорвал себя у церкви в...
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